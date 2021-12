Ohýbá se i roluje: TCL ukázalo telefon, ze kterého vám spadne čelist

Čínská firma TCL je v našich končinách známá především díky svým televizím, které propaguje například ve spolupráci s českou fotbalovou reprezentací. Méně známé je TCL pro výrobu chytrých telefonů, což ovšem neznamená, že by nemělo co nabídnout.

V dubnu letošního roku se Číňané pochlubili smartphonem TCL Fold’n Roll, který se nejen ohýbal, ale uměl se také roztáhnout. V té době jsme ještě nemohli vidět funkční prototyp, a tak se spekulovalo, zda nezůstane Fold’n Roll pouze na papíře. Na technologickém kongresu DTC 2021 nicméně TCL překvapilo všechny přítomné funkčním prototypem zařízení.

TCL Fold and Slide 10"

Watch this video on YouTube

TCL Fold’n Roll se chlubí velikostí displeje 6,87“, po rozevření 8,85“ a s vysunutím levého panelu se zobrazovací plocha zastaví na rovných 10 palcích. Server Device Specifications spekuluje o použití OLED technologie, rozlišení 5120 x 1440 pixelů, maximálního jasu 1000 nitů a obnovovací frekvence mezi 48–240 Hz. Pokud se tyto informace potvrdí, dostal by Samsung pořádného konkurenta. O ostatních specifikacích bohužel nemáme žádné další informace.

Funkční prototyp TCL Fold’n Roll bere dech

Ačkoli TCL ukázalo funkční prototyp ohebného smartphonu Fold’n Roll, do masové produkce má stále ještě daleko. Netradiční konstrukci jistě nebude snadné vyrábět a koncová cena se může vyšplhat velmi vysoko. V porovnání se Samsungem, který v poslední generaci Galaxy Z Fold 3 a Flip 3 dokázal snížit cenu na úroveň klasických vlajkových lodí, by to TCL Fold’n Roll neměl zrovna jednoduché.