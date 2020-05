Ohebný smartphone už nebude stát dvě výplaty. Samsung chystá levnější modely

Rok 2020 měl být rokem ohebných telefonů. Nasvědčovala tomu soutěž výrobců o různé tvary a provedení těchto ohebných zařízení. To se nejvíce povedlo Samsungu, který už na trh dostal dva zástupce tohoto nového druhu. Kvůli koronaviru a vysoké cenovce se však zatím žádný velký převrat neodehrál a zákazníci stále kupují klasické smartphony.

Jihokorejský gigant půjde uživatelům naproti a podle leakera Maxe Weinbacha, který jako první odhalil první reálné fotografie smartphonů řady Galaxy S20, se letos představí minimálně tři smartphony s ohebným panelem. Ty by mohly přijít s nižší cenou, což by mělo pomoci lepším prodejům.

There's a rumor, and keep in mind this is a rumor, Samsung will be releasing a Galaxy Fold e for $1100.

They are also working releasing 3 folds. Two with plastic, one with UTG. Could explain the Winner2 vs Champ codenames.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) May 11, 2020