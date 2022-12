Odstoupí, nebo neodstoupí? Elon Musk kličkuje okolo složení pozice šéfa Twitteru

Elon Musk před pár dny vyvěsil na svůj twitterový účet anketu, ve které se ptal uživatelů, zda má nadále setrvat v čele této sociální sítě. Hlasování nakonec dopadlo podle očekávání, když se 57,5 % ze 17,5 milionu respondentů vyslovilo pro jeho odchod. Ačkoli miliardář slíbil, že výsledky pro něj budou závazné, ke složení pozice generálního ředitele se prozatím nemá.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

Po uzavření výsledků hlasování konec Muska na nejvyšší exekutivní pozici ve firmě nenastal. Místo toho přišla zmínka o tom, že příští ankety budou k dispozici pouze pro platící uživatele, a řada tweetů, které například osočovaly z cenzury konkurenční sociální sítě. Až dnes se na Twitteru objevila zpráva, která potvrdila miliardářův odchod z vedení, nicméně jeho podoba je asi trochu jiná, než se čekalo.

Musk ve svém tweetu potvrdil odchod z pozice generálního ředitele až ve chvíli, kdy najde někoho „dostatečně bláznivého“ na to, aby po něm post převzal. Poté se podle svých slov chopí vedení divize softwaru a serverů. Z příspěvku lze vycítit, že se při hledání náhrady rozhodně nepřetrhne. Ani dveře se pod náporem kandidátů jistě netrhnou, neboť pracovat pro excentrického miliardáře nebude žádný med, obzvláště pokud on sám bude ve firmě stále aktivně působit.

Resigned from Twitter today.

Appreciate the opportunity, but didn’t think there was any real impact I could make there. Besides, it was sad to see my GitHub withering. Back to coding! pic.twitter.com/Jbs9LxNB2K

— George Hotz 🐀 (@realGeorgeHotz) December 20, 2022