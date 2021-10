Odpůrci výřezů jásejte! První aplikace pro MacBook Pro vás jej nadobro zbaví

Nedávné představení nového MacBooku Pro zaujalo především příznivce výkonných notebooků. Nebyl by to ale Apple, kdyby se i v tomto případě neobjevila jedna malá kontroverze, konkrétně v podobě výřezu. Gigant z Cupertina se totiž rozhodl minimalizovat rámečky, nicméně přední kamera nějaký ten prostor potřebuje a výřez byl pro Apple pravděpodobně nejsnazším způsobem, jak ji do MacBooku Pro vměstnat.

Netrvalo to dlouho a vývojáři třetích stran přišli s aplikací, která pro někoho nevzhledný výřez před vašimi zraky softwarově skryje. Aplikace nese název TopNotch a funguje na principu zabarvení horní stavové lišty do černé barvy, takže s ní výřez krásně splyne.

TopNotch pochopitelně funguje i v případě, kdy používáte dynamické tapety, a podporuje také více displejů. Zajímavostí je možnost zaoblit hrany použité tapety. Aplikace pochopitelně běží na pozadí a monitoruje použitou tapetu, aby mohla pružně reagovat na změny.

Aplikace TopNotch je zcela zdarma

Pokud máte alergii na výřezy a nedovedete si s ním MacBook Pro ani představit, pak vás jistě potěší, že za aplikaci TopNotch si vývojáři neřeknou ani o korunu, a je dostupná pro verzi operačního systému macOS 11 a novější.