Odklad nového Xboxu i Playstation kvůli koronaviru? Je to pravděpodobné, tvrdí analytici

V souvislosti s šířením koronaviru je čím dál pravděpodobnější, že příchod konzolí nové generace se opozdí. Vychází to ze studie analytické společnosti DFC Intelligence. Probíhající pandemie má totiž velký dopad také na herní průmysl. Pořadatelé byli nuceni zrušit vývojářskou konferenci GDC i tradiční herní veletrh E3. Ochromená je také výrobní a distribuční síť v Číně, což by mohlo ovlivnit i produkci Xboxu Series X a Playstationu 5.

Odklad do roku 2021?

„Koronavirus bude mít pravděpodobně krátkodobý, avšak poměrně významný dopad na dodávky nových konzolí,“ píše ve zprávě DFC Intelligence. Nové konzole by kvůli tomu nestihly dorazit na trh v letošní předvánoční sezoně, jak se původně plánovalo. Místo toho by se na pulty obchodů dostaly až v roce 2021. Analytici nevylučují ani vydání v původním termínu, v takovém případě by však mohly být k dispozici v omezeném množství a počáteční ceny by mohly být vyšší, než se očekávalo.

Zda však dojde k odkladu, není v současné době jasné. Společnost AMD, která dodá čipsety do obou konzolí, se před nedávnem nechala slyšet, že vývoj jde podle plánu. Situace okolo koronaviru se nicméně mění prakticky každý den, což nadále zvyšuje nejistotu ohledně dodržení původních výrobních a distribučních plánů.