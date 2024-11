Odkdy umíte španělsky? Microsoft chystá funkci, která z vás udělá polyglota

Microsoft vás naučí mluvit cizím jazykem

V Teamsech se má totiž objevit funkce Tlumočník

Ta bude v reálném čase překládat vše, co řeknete, navíc vaším hlasem

Co kdybyste najednou získali schopnost mluvit cizím jazykem během pracovní schůzky? Jistě byste na všechny udělali dobrý dojem a stali se pro ostatní důležitějšími. Tak přesně něco takového Microsoft chystá pro meetingy na platformě Teams.

A pozor, nejedná se o pouhé překlady pomocí titulků, které tu již s námi nějakou dobu jsou. Chystaná funkce totiž nejenže přeloží, co říkáte, ale vykoná to v reálném čase a bude umět naklonovat váš hlas. Takže to opravdu bude, jako kdybyste se najednou naučili cizí jazyk.

Funkce Tlumočník na obzoru

Společnost tuto novinku oznámila 19. listopadu na své výroční konferenci Microsoft Ignite. Nástroj se prý má jmenovat Tlumočník (Interpreter) a zřejmě vás již nepřekvapí, že bude fungovat na bázi umělé inteligence. Podle technologického giganta má nová vychytávka usnadnit práci na dálku zejména lidem, kteří neovládají potřebný cizí jazyk.

Prvního náhledu funkce se ovšem dočkáme až na začátku příštího roku, navíc s omezenou funkčností. Ovládat bude pouze 9 jazyků: angličtinu, čínštinu, němčinu, francouzštinu, japonštinu, italštinu, korejštinu, portugalštinu a španělštinu.

Nejedná se však o jediné vylepšení, které pro Teams Redmodští chystají. Na začátku roku 2025 se Teams také naučí rekapitulovat veškerý vizuální obsah, který byl během schůzky sdílen, ať už z PowerPointu, nebo z webového prohlížeče.

Další možnosti rekapitulace

Copilot bude také schopen provést rychlé shrnutí všech souborů, které byly sdíleny prostřednictvím chatu, takže nebude nutné je po jednom otevírat, budete-li je potřebovat jen zběžně projít.

Počítače Copilot Plus dostanou navíc funkci Teams Super Resolution, která bude využívat čip NPU na vašem počítači ke zvýšení kvality videohovorů. Pokud tedy bude mít některý z vašich kolegů slabé připojení, bude umět vylepšit rozlišení jejich kamery, takže je neuvidíte tak rozmazaně.

Otázkou zůstává, jak se obě funkce osvědčí v praxi. Konkrétně funkce tlumočníka by mohla potenciálně i uškodit, pokud zvážíme, co vše by mohla AI špatně přeložit a k jakým nedorozuměním by mohlo dojít. Stále totiž nejde o nějaký všespásný nástroj.