Od Androidu téměř k nerozeznání: takto vypadá Harmony OS na Huawei Mate X2

Společnost Huawei se chystá co nevidět nasadit do svých budoucích i stávajících zařízení operační systém Harmony OS 2.0, kterým nahradí dosud používaný Android. Jako první by měly nový systém dostat chystané smartphony řady P50, dočkat by se měl i nedávno představený ohebný smartphone Mate X2. Právě na něm si můžeme chod Harmony OS prohlédnout.

Huawei Mate X2 Running HarmonyOS 2.0

Takto vypadá Harmony OS na Huawei Mate X2

Na první pohled se Harmony OS 2.0 podobá Androidu, který čínský výrobce obohacuje nadstavbou EMUI. Podobný je samotný design, animace, ikony i samotný princip ovládání. Není se čemu divit, spekuluje se, že Harmony OS 2.0 stále využívá jako základ open source systému Android, byť to čínský výrobce nikdy nepřiznal.

Oproti Androidu jsou však patrné některé novinky. Například gesto tažení doprava z domovské obrazovky otvírá nabídku Huawei Feed, gesto tažení dolů pak otvírá vyhledávač Petal Search. Některé ikony navíc obsahují podtržítko, které gestem tažením vzhůru vyvolá widget dané aplikace. A když už je řeč o widgetech, některé svým čtvercovým tvarem se zaoblenými rohy vypadají podobně jako v iOS.

Jablečný systém inspiroval Huawei i v návrhu notifikační lišty a ovládacího centra; tyto dvě oblasti jsou rozdělené, záleží na tom, ze kterého okraje displeje dochází k jejich stažení. Huawei OS 2.0 by měl být dostupný už příští měsíc, zatím však není dostupné, které současné smartphony jej dostanou.