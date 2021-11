Očekávané RPG Elden Ring se chlubí první ukázkou přímo z hraní

Netrpělivě vyhlížená novinka od studia FromSoftware s názvem Elden Ring se pochlubila vůbec první ukázkou přímo z hraní s velkorysou patnáctiminutovou stopáží. Vůbec poprvé tak byly k vidění některé herní aspekty včetně craftingu, velmi detailního otevřeného světa či speciálního koně, v jehož sedle se po rozlehlé mapě budeme přepravovat.

Z koňského sedla…

Svého čtyřnohého společníka můžete mj. nakrmit, vyrazit s ním do boje či v jeho sedle zdolávat členitý terén oblasti zvané The Lands Between. Prezentace se věnovala také hraní v kooperaci, v jejímž rámci můžete povolat jiného hráče na pomoc v boji s některým z houževnatých bossů, kteří jsou poznávacím znamením řady titulů od FromSoftware.

ELDEN RING - Gameplay Preview

Dáváte-li přednost osamělému přístupu, stačí hru přepnout do offline režimu, ve kterém vám na pomoc s tuhými nepřáteli v případě potřeby přispěchají speciální duchové ovládaní umělou inteligencí. Hra přitom nabídne různé druhy duchů, z nichž si může každý hráč poskládat skupinku pomocníků podle svého gusta.

Hra dorazí v únoru

Společně s novou ukázkou byla odhalena také sběratelská edice, která obsahuje např. 40stránkový artbook v tvrdých deskách, detailní figurku či steelbook. Elden Ring vychází 22. února 2022 na PC, Xbox i PlayStation.