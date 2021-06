Prohlédněte si první ukázku z očekávané hry Elden Ring od tvůrce Hry o trůny. Známe datum vydání

Elden Ring, dlouho očekávaná nová hra od vývojářského studia FromSoftware, se téměř přesně po dvou letech připomněla nedočkavým hráčům. Vydavatelský dům Bandai Namco poskytl fanouškům nový pohled na nelítostné fantasy RPG na závěr online prezentace Summer Game Fest Kickoff Live.

Nový trailer ukázal vůbec první gameplay záběry, které jistě budou velmi povědomé všem fanouškům Dark Souls, Bloodborne či Sekiro: Shadows Die Twice. Dozvěděli jsme se také datum vydání, které připadá na 21. ledna 2022. Hra vyjde na konzole současné i minulé generace a také na PC.

ELDEN RING - Official Gameplay Reveal

Vzhůru do sedla

Elden Ring s největší pravděpodobností nabídne mnoho prvků, které fanoušci her od FromSoftware velmi dobře znají – meče, kouzla či obří mytické příšery, které prověří schopnosti i těch nejzkušenějších hráčů. Úplnou novinkou však bude možnost usednout do koňského sedla, což hráčům umožní mimo jiné překonávat větší vzdálenosti propojeného otevřeného světa, který je pro tvůrce rovněž krokem do neprobádaných vod.

Do vývoje se zapojil i tvůrce Hry o trůny

Elden Ring má být dosud největší hrou společnosti FromSoftware a údajně se bude odehrávat v rozsáhlé říši opředené bohatou a krvavou historií, kterou společně vytvořili tvůrce Dark Souls Hidetaka Miyazaki a tvůrce Hry o trůny George R. R. Martin.