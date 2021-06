Očekávaná herní pecka My Time At Portia míří na Android a iOS. Dočkáme se v létě

Dobrých her na iPhone a Android není nikdy dostatek. Už tak široká nabídka kvalitních titulů se v blízké době rozšíří o titul My Time At Portia, což je hra odkazující na legendární hry Stardew Valley či Animal Crossing. Stejně jako v nich, i v My Time At Portia jde o uklidňující hratelnost, ve které budujete svou vlastní dílnu ve městě Portia, kterou vám odkázal váš otec.

V rámci příběhu postupně plníte jak jednoduché zakázky typu „oprav si střechu nad hlavou“, tak náročnější úkoly jako „postav most přes řeku“. Postupem času si získáváte ve městě čím dál tím lepší renomé, což vám odemkne nové možnosti interakce, tvorby předmětů a staveb.

My Time at Portia - Mobile Announcement Trailer

Hra My Time At Portia zamíří na iOS a Android už v začátkem srpna letošního roku. Rozhraní hry bude přizpůsobeno pro dotykové displeje, přičemž hra se dočká také mírného odlehčení pro plynulejší fungování. Konkrétní datum uvedení je 4. srpen za blíže nespecifikovanou cenu.