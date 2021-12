Obří databáze her Microsoft Game Pass mohla být i pro iPhone. Apple dal nekompromisní stopku

Mezi jednu z největších předností Microsoftu v oblasti her je obří knihovna Game Pass. Za poplatek 259 korun měsíčně získá hráč přístup k více než stovce herních titulů, což mnohým bohatě dostačuje. Microsoft nicméně nezůstal se svým předplatným pouze na konzolích, ale nabízí také verzi pro PC i mobilní operační systém Android, kde jsou hry dostupné skrze streamovací službu xCloud.

Gigant z Redmondu chtěl svou knihovnu přinést také na zařízení iOS od Applu, nicméně v Cupertinu dostaly plány Microsoftu červenou. Mezi požadavky Applu totiž patřila nutnost každou hru přihlásit do App Store zvlášť, aby mohla být individuálně posouzena, zda neporušuje pravidla platformy. Jedna všeobjímající aplikace, nad jejímž obsahem by Apple neměl kontrolu, zkrátka vyvolala v Cupertinu nepřející reakce.

Microsoft nejprve tento požadavek odmítl z prostého důvodu – každá aplikace by musela mít individuální podporu, což by bylo nákladné a pro uživatele by to mohlo přinést horší zkušenost. V březnu 2020 ale nakonec Microsoft svůj postoj přehodnotil a souhlasil se zveřejněním každé hry jakožto separátní aplikace, nicméně zároveň s tím chtěl vydat také aplikaci, která by na jednotlivé hry odkazovala.

Důvodem pro odmítnutí bylo předplatné mimo App Store

Veškerá jednání ale nakonec ztroskotala, a proto je platforma Xbox Cloud Gaming dostupná pouze jakožto webová služba, která nemusí splňovat pravidla App Store. Hlavní důvod, proč Apple nakonec službu Microsoftu v App Store nepřivítal, byl podobný jako v případě Epic Games – Apple měl obavy z transakcí uvnitř aplikace, které by odemykaly další výhody a ze kterých by Apple nedostal svůj podíl.

Applu se cloudové herní služby nelíbí dlouhodobě. Mimo Xbox Cloud Gaming zamítl také snahu Googlu a jeho služby Stadia, která pracuje na podobném principu. I v tomto případě se musel Google uchýlit k webové službě, která stojí mimo struktury App Store.