xCloud konečně přichází na iOS. Microsoft musel jít na věc oklikou

Streamovací herní platforma Microsoft Game Pass Ultimate byla spuštěna v polovině loňského roku, avšak na platformě iOS tvrdě narazila; konkurenční obchody a herní „ekosystémy“ mají do App Store dveře zavřené. Microsoft tak musel vývoj rozpracované herní aplikace zastavit a hledat jiné cesty, jak se na iOS dostat. Nakonec se to podařilo.

xCloud konečně přichází i na iOS

Počínaje dnešním dnem má být služba Game Pass Ultimate dostupná na iPhonech a iPadech skrze webový prohlížeč. Služba zatím poběží v beta verzi a bude k ní mít přístup omezený počet účastníků s pozvánkou. Kromě pozvánky potřebujete ke cloudovému hraní na jablečných zařízeních ještě rychlé internetové připojení a kompatibilní herní ovladač. Potěšující je, že mezi 22 zemí, kde je cloudové hraní podporované, patří i Česká republika.

Podpora Game Pass Ultimate ve webovém prohlížeči se netýká jenom iPhonů a iPadů, ale i počítačů s Windows 10 a dalších zařízení; podporovány jsou internetové prohlížeče Apple Safari, Google Chrome nebo Microsoft Edge. Služba Game Pass Ultimate obsahuje více než stovku her, mezi kterými nechybí ani skutečné AAA tituly jako Grand Theft Auto V, série Gear of War nebo Forza Motosport 7. Zhruba 50 her lze hrát přímo skrze dotykový displej.