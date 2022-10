Oblíbený Horizon Zero Dawn čeká remaster pro PlayStation 5. Je vůbec potřeba?

Z exkluzivních her pro PlayStation se titul Horizon Zero Dawn těší velké popularitě nejen u hráčů, ale také u kritiků. Pokračování s podtitulem Forbidden West pro PlayStation 5 vyšlo letos a sklidilo nadšené reakce. Podle informací serverů MP1st a Video Games Chronicle se zraky Sony a vývojářů z Guerilla Games překvapivě upřely nikoli směrem k pokračování, ale k remasteru prvního dílu z roku 2017, který vyšel pro PlayStation 4.

Detailů je prozatím poskrovnu, ovšem předělávka by měla zahrnovat vylepšené modely postav, světlo i animace. Do hry by se rovněž měly dostat drobnosti vylepšující herní zážitek, širší nastavení přístupnosti pro hráče s hendikepem či plná podpora pro ovladač DualSense. Server The Verge po technické stránce porovnal pět let starou hru s tou aktuální, což by mohlo naznačit, jakým směrem se vývojáři vydají.

Vyvstává tak otázka, zda je nezbytně nutné remasterovat poměrně nedávno vydanou hru. Ačkoli je sequel co se týče grafiky pokročilejší, rozhodně se nedá říci, že by Zero Dawn byla ošklivá hra, která by remaster nutně potřebovala, obzvláště pokud si za něj Sony řekne plnou cenu 70 dolarů (cca 2 000 Kč s DPH), jako to udělala u nedávného The Last of Us. Nemluvě o plné kompatibilitě PS4 her na PS5.