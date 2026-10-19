Objednali si Ryzen, přišel jim starý Intel. Podvodníci na Amazonu mají nový trik

- Podvody zaměřené na prodej elektroniky jsou čím dál běžnější
- Zloději cílí hlavně na drahý hardware, jako jsou grafické karty nebo paměti
- Na Amazonu se nyní objevil nový typ podvodu s vrácenými procesory
Zatímco v minulosti se čas od času stalo, že podvodníci poslali zájemci o mobilní telefon namísto zařízení třeba pytlík rýže, dnes už jsou mnohem vynalézavější. Zaměřují se nejvíce na drahé počítačové komponenty a působí především u velkých prodejců, kde jsou špatně odhalitelní. Typickým příkladem je Amazon, kde se nyní objevil nový typ podvodů.
Podvodníci jsou trnem v oku větších prodejců
Podvody se zbožím odesílaným z Amazonu a podobných gigantických platforem jsou čím dál větším problémem a většinou fungují na podobné bázi. Podvodníci specializující se na hardware prodávají například grafické karty, ale jejich paměťové moduly nahradí falešnými, nebo je rovnou prodávají bez nich. Mnohdy z nich odstraní také samotný GPU čip.
Podvody v oblasti hardwaru se často týkají také SSD modulů, které se stávají terčem padělatelů, stejně jako operační paměti RAM. Nyní se na Amazonu objevila zcela nová a ještě o kus sofistikovanější hrozba v podobě padělaných procesorů. Ty jsou navíc posílány v zapečetěných krabičkách a odhalení podvodu je tedy velmi obtížné.
Nový podvod s procesory
Falešné procesory z Amazonu byly objeveny díky fóru o vodním chlazení na platformě Reddit. Jeden z uživatelů si u výše zmíněného prodejce zakoupil svůj druhý procesor AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, nicméně jakmile ho rozbalil, okamžitě si oproti svému původnímu modelu, který již vlastnil, všiml několika rozdílů.
Nově dodaný model měl odlišné rozložení kontaktů na spodní straně a majitel si tedy myslel, že jde o nějakou novou revizi a AMD provedlo menší změny v designu, což se děje relativně běžně. Jeden z komentátorů ale upozornil na to, že jde spíše o falešný procesor – podvodník zřejmě odstranil původní čip 9950X3D2 a k jeho rozvaděči tepla (heat spreader) připojil starý procesor Intel.
Při bližším prozkoumání bylo zjištěno také to, že text na podvodném čipu byl natištěn dodatečně, případně přetištěn. Je zajímavé, že procesor dorazil v zapečetěné krabičce od Amazonu a balení neneslo žádné známky toho, že do něj někdo zasahoval a byla provedena výměna. I to má ale své vysvětlení, které je možná jednodušší, než by se mohlo zdát.
Vrácené zboží, které se dostalo do prodeje
Podle všeho podvodník zakoupil na Amazonu procesor Ryzen 9 9950X3D2, který doma vyměnil za padělek a ten následně vrátil, aby získal zpět peníze. Amazon tento padělaný procesor v procesu přijetí vratky neodhalil a opět ho prodal jako nový, což je víceméně běžná praxe. Tento typ podvodů je běžnější než by se mohlo zdát a pro velké prodejce představuje obrovský problém.
Dle dat organizace National Retail Federation bylo v roce 2023 téměř 14 % zboží vráceného americkým prodejcům předmětem podvodu, což způsobilo ztráty odhadované na 101 miliard dolarů. V obrovském objemu vráceného zboží nemají prodejci kapacity na pečlivou kontrolu všech vratek a právě toho tito podvodníci využívají.