Podvodníci útočili i na Čechy a Slováky. Microsoft jim překazil miliardový byznys

- Microsoft s japonskými policisty odhalil gang stojící za systémem pro vytváření internetových podvodů
- Nástroje byly použity ve 150 zemích světa, kromě jiného i v České republice nebo na Slovensku
Falešné SMS o nezaplaceném parkování, nedoručených zásilkách nebo zprávy vydávající se za banky patří mezi nejčastější internetové podvody. Za podobnými útoky přitom nemusí stát pouze jednotlivci. Společnost Microsoft nyní oznámila zásah proti rozsáhlému podvodnému ekosystému, který útočníkům poskytoval potřebné nástroje i infrastrukturu pro hromadné rozesílání falešných zpráv.
Gang japonských podvodníků rozprášen
Na vyšetřování spolupracoval s japonskou Národní policejní agenturou. Pozornost zaměřil na tržiště YAM Store a dvojici phishingových nástrojů CoGUI a Iron Man. Podle zveřejněných informací tyto služby od ledna 2026 společně umožnily rozeslat více než miliardu škodlivých zpráv, které cílily na více než 75 tisíc organizací po celém světě.
Více než 750 milionů zpráv se přitom zaměřovalo přímo na zákazníky Microsoftu. Útoky zasáhly také zdravotnické organizace, finanční instituce a další podniky ve více než 150 zemích. Mezi zasaženými je i Česko nebo Slovensko, nejčastějším cílem útoků však byly Spojené státy americké a Japonsko, v Evropě pak Německo a Velká Británie. Provozovatelé celé infrastruktury si podle Microsoftu přišli na desítky milionů dolarů.
Co je to phishing?
Phishing je kybernetický podvod, při kterém se útočník vydává za důvěryhodnou osobu nebo organizaci s cílem získat citlivé údaje oběti, jako jsou přihlašovací údaje, čísla platebních karet nebo jiné osobní informace.
Útok často probíhá prostřednictvím falešných e-mailů, SMS zpráv nebo webových stránek, které se tváří jako legitimní. Cílem phishingu je přimět uživatele k prozrazení informací, stažení škodlivého softwaru nebo provedení finanční transakce.
Účty i hotové nástroje
Klíčovou roli v celém systému hrálo tržiště YAM Store. Zájemcům nabízelo odcizené nebo podvodně získané účty Microsoftu a Googlu, které mohli následně využívat k dalším útokům. Nešlo tedy pouze o rozesílání zpráv, ale o propracovanou infrastrukturu, která zjednodušovala jednotlivé fáze kybernetických podvodů.
YAM Store podle vyšetřovatelů získával účty také prostřednictvím zneužitých webových domén. Využíval například domény skutečných organizací, jejichž registrace vypršela, a vytvářel weby fiktivních společností. Takto získané účty pak mohl nabízet dalším zájemcům.
Další součástí ekosystému byla platforma Iron Man, která poskytovala více než 2 300 šablon pro phishingové útoky. Podvodníci se díky nim mohli vydávat za důvěryhodné instituce, například banky nebo policejní složky. Hotové nástroje jim výrazně usnadňovaly přípravu přesvědčivých zpráv, aniž by museli sami vytvářet složité technické zázemí.
Microsoft zablokoval tisíce účtů
Microsoft v rámci zásahu deaktivoval více než 20 tisíc účtů spojených s YAM Store a zablokoval přes 100 tisíc webových domén využívaných k vydávání se za jiné organizace a k podvodům. Ve spolupráci s organizací Health-ISAC, která se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost ve zdravotnictví, se navíc podařilo převzít a přesměrovat domény zajišťující provoz všech tří služeb.
Zásah má narušit infrastrukturu, na kterou se útočníci spoléhali při přípravě a distribuci phishingových kampaní. Neznamená to ale, že podobné zprávy z internetu zmizí. Kyberzločinci mohou hledat alternativní platformy, registrovat nové domény a přecházet k jiným nástrojům.
Pro běžné uživatele proto nadále platí základní pravidla: neklikat bez rozmyslu na odkazy v nevyžádaných SMS a e-mailech (jakkoliv mohou vytvářet emoční tlak), ověřovat si požadavky na platbu přímo u dané společnosti a nikdy nezadávat přihlašovací údaje na stránkách otevřených přes podezřelý odkaz. Právě důvěryhodně vypadající zprávy o zásilce nebo nedoplatku totiž mohou být vstupní branou k odcizení účtu i peněz.