Oběd za polovinu ceny? Nesnězeno láká na jídlo, které restauracím zbylo

- Restaurace přes Nesnězeno prodávají jídlo, které jim zbylo, a balíček může stát polovinu běžné ceny
- Když podniku nakonec nic nezbude, smí objednávku zrušit
- Kdo nestihne vyzvedávací okno, peníze zpátky nedostane
- Po odchodu Too Good To Go se k Nesnězeno přihlásilo kolem dvou stovek podniků od konkurence
Restaurace vaří podle odhadu, kolik hostů přijde, a když jich dorazí méně, zůstanou jí na konci dne porce, které už za plnou cenu neprodá. Aby je nemusela vyhodit, může je ještě ten den prodat se slevou přes českou aplikaci Nesnězeno, kde zbylé jídlo nabízejí i pekárny, kavárny, hotely a menší obchody. Od 31. července 2026 má služba o významného konkurenta méně: dánská platforma Too Good To Go z Česka odešla.
Levná večeře má ale háček: obsah krabičky často poznáte až při převzetí a pro jídlo si musíte dojít v přesně daném čase.
Zaplatíte předem, vyzvednete sami
Nabídky z okolí najdete v aplikaci nebo na webu a platíte rovnou tam, kartou, přes Google Pay nebo Apple Pay. S potvrzením objednávky dostanete časové okno, ve kterém si balíček u podniku vyzvednete, a podle provozovny ho pak sníte na místě, nebo odnesete domů.
Například balíček hlavního jídla z denní nabídky restaurace vychází na 85 Kč místo uvedených 170 Kč, včetně krabičky za deset korun. U farmářských potravin stojí malý mix ovoce, zeleniny, mléčných výrobků nebo masa 100 Kč místo 200 Kč, velký 300 Kč místo 600 Kč.
Původní cenu určuje podnik podle svých běžných cen. U jídla z denního menu ji porovnáte s jídelním lístkem, u proměnlivého mixu potravin posoudíte hodnotu až při převzetí. Pokud je nižší, než podnik slíbil, můžete Nesnězeno požádat o poměrnou kompenzaci.
Prodává restaurace, aplikace jen zprostředkuje
Kupní smlouvu uzavíráte s restaurací či obchodem. Nesnězeno zprostředkuje objednávku, jídlo ale nevyrábí, nenakupuje, neskladuje, nebalí ani nerozváží.
Prodej za půlku podniku přinese alespoň část tržby za jídlo, které by jinak vyhodil, a k pultu může přilákat lidi, kteří tam dřív nechodili. Ti přitom nemusejí zůstat jen u balíčku. Při pilotním provozu v obchodech v roce 2025 si podle zákaznických dotazníků lidé ve 43 % případů přikoupili i další zboží.
Vařit přebytky speciálně pro aplikaci ale podmínky zakazují. Když se běžná nabídka vyprodá a nic nezbude, podnik smí objednávku zrušit a Nesnězeno vám pak na požádání vrátí peníze.
U balíčku s překvapením vybíráte podnik, ne konkrétní jídlo
Některé nabídky jsou přesně dané, třeba celý žitný chléb. U balíčku s překvapením ale podnik při vystavení nabídky ještě neví, co mu zbude, takže popis uvádí jen možné složení a přesný obsah poznáte až při vyzvednutí. Pokaždé může být jiný, některé provozovny vás ale nechají vybrat si na místě z toho, co zbylo.
Lepší představu dají fotky balíčků od dalších zákazníků, které si můžete v aplikaci prohlédnout. Uvidíte na nich, co si od daného podniku odnesli lidé před vámi.
Pokud podnik při vašem příchodu balíček nemá, můžete požádat o vrácení celé zaplacené částky. Přijmete-li náhradu, nemůžete pak chtít peníze zpátky jen kvůli záměně. Případnou vadu náhradního jídla ovšem reklamovat lze.
Okno pro vyzvednutí neodpouští
Balíček musíte vyzvednout v den objednávky v časovém okně, které podnik uvedl u nabídky. Kdo přijde pozdě, má smůlu: za nevyzvednutý balíček se peníze nevracejí. Objednávku jde zrušit nejpozději tři hodiny před koncem okna přes zákaznickou podporu e-mailem nebo chatem.
I když přijdete včas, můžete chvíli čekat na přípravu balíčku. U pultu ukážete údaje objednávky a po převzetí potvrdíte vyzvednutí v aplikaci. Krabička může být v ceně jako u zmíněného jídla za 85 Kč, podnik si ale za zabalení smí účtovat i zvlášť na místě.
Za kvalitu jídla odpovídá podnik i při prodeji se slevou. Pokud je jídlo nepoživatelné a nedostanete vhodnou náhradu, balíček vyfoťte a snímky pošlete podpoře s číslem objednávky a žádostí o vrácení peněz.
Kam se poděly podniky od konkurence
Kolik nabídek najdete, záleží hlavně na tom, kde bydlíte. Po odchodu Too Good To Go se k Nesnězeno přihlásilo kolem 200 podniků, které dřív prodávaly přes konkurenci. Patří mezi ně Zrno Zrnko, Sushi Time, Chleba Brno, pražský hotel NYX nebo druhá pražská pobočka Hiltonu. Hotelové snídaňové balíčky patří k nejžádanějším.
V srpnu Nesnězeno v Česku spolupracovalo s více než 2 000 podniky a plánovalo další rozšíření do menších měst. V novém místě chce nejdřív získat větší počet partnerů, protože jedna kavárna na celé město podle zakladatele nedává smysl.
Část kritických recenzí v Google Play ze srpna a září 2026 míří na samotnou aplikaci. Jeden ze zářijových recenzentů například popisuje, že mu po dlouhém načítání hlásila prázdnou nabídku, přestože v oblíbených dostupné položky viděl. „Podpora nepomohla. Řekli přeinstalovat,“ píše. Další stížnosti míří na nepřehlednou mapu, vyhledávání, chybějící upozornění nebo platbu přes Google Pay. Jeden z uživatelů situaci po odchodu konkurence shrnul suše: „Není alternativa.“ Podle reakcí firmy se ale zdá, že připomínky uživatelů řeší.
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Večeře za půlku tedy nemusí být jen reklamní slib, váže se k ní ale trocha loterie a pevný čas vyzvednutí. Vyplatí se hlavně tomu, kdo má podnik po cestě, využije obsah balíčku a hotové jídlo rovnou sní. Kdo chce na večeři konkrétní jídlo v konkrétní čas, udělá pořád lépe s jídelním lístkem.