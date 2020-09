O2 vylepšuje tarify pro mladé. 20 GB dat a neomezené volání za 549 Kč

Operátor O2 od září vylepšuje nabídku tarifů pro zákazníky do 26 let. Znásobil datové objemy a mladým lidem nabízí například tarif s 20 GB dat a neomezeným voláním za 549 korun měsíčně. Do nabídky pro mladé přidal také tarif s neomezeným množstvím dat. Pořízení tarifu je podmíněno věkem, zájemce tedy nemusí být studentem.

Čtyři nové tarify do 26 let

Nabídka pro mladé se skládá ze čtyř nových tarifů. V tarifu YOU 20 GB nabízí O2 neomezené volání a SMS do všech sítí v ČR a k tomu 20 GB dat. Pro méně náročné zákazníky O2 připravilo tarif YOU 5 GB. Pro mladé lidi, kteří na internetu v mobilu tráví velkou část dne, je pak určený tarif YOU NEO s neomezenými daty o rychlosti Optimal. Ten O2 nabízí za 749 korun, v rámci akční nabídky ho všichni, kdo si ho pořídí během září, získají za 699 korun měsíčně.

Kromě toho O2 nově nabídne také Můj první tarif vhodný pro nejmladší uživatele. Tento tarif zahrnuje 120 volných minut volání do všech sítí v ČR a 1 GB dat. K uzavření smlouvy stačí předložit průkaz totožnosti, podle něhož zákazník splňuje věkový limit.

Ve vztahu ke školákům a studentům mladším 18 let může tarif pořídit jejich zákonný zástupce po předložení průkazu pojištěnce svého dítěte. Prvních tisíc zákazníků, kteří si objednají tarif You 20 GB a YOU NEO navíc získají vstupenku na koncert Bena Cristovao v O2 Areně jako dárek.