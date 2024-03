Nudíte se? Máme pro vás přehled těch nejlepších novinek na Netflixu (13. 3. 2024)

Středa je opět tady a s ní také náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího z filmů a seriálů, které se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme doporučit například třetí řadu seriálu Girls5Eva, filmovou adaptaci povídek Roalda Dahla od Wese Andersona s názvem Podivuhodný příběh Henryho Sugara nebo romantickou komedii Irské přání.

Girls5Eva

Datum premiéry 3. řady: 14. 3. 2024

14. 3. 2024 Hrají: Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Paula Pell, Busy Philipps, Will Chase

Dívčí kapela, která v 90. letech prorazila s velkým hitem, by ráda zpátky na výsluní. Její členky teď ale řeší rodinné trable, vztahy a slasti i strasti středního věku. Hudební komediální seriál Girls5Eva, ve kterém vám na správnou notu zahrají S. Bareilles, B. Philipps, P. Pell a R. E. Goldsberry, pokračuje už svou třetí řadou.

Členky dívčí skupiny Girls5eva z konce 90. let – Dawn, Wickie, Summer a Gloria – se znovu sešly a natočily nové album Returnity, takže je čas na další logický krok: comebackové turné. Bez plánu, manažera turné nebo zajištěných míst se dámy naskládají do dodávky a vyrazí do velkého neznáma, aby ze všech sil propagovaly své album a vrátily se na vrchol. Během toho se Girls5Eva popasuje s životem na cestách, prověří své vztahy, zahraje na narozeninové oslavě miliardáře, zasije svůj oves, postaví se rodičům, o kterých si myslí, že je brzdili, zkříží cestu největší popové hvězdě planety a položí si otázku, zda opravdu chtějí znovu zazářit.

Železná pěst (Iron Reign)

Datum premiéry 1. řady: 15. 3. 2024

15. 3. 2024 Hrají: Eduard Fernández, Chino Darín, Jaime Lorente

Joaquín Manchado vládne z barcelonského přístavu svému drogovému impériu železnou rukou. Nová zásilka mu ale obrátí podnik i rodinné vztahy vzhůru nohama. Seriálový thriller Železná pěst vás zavede do podsvětí druhého největšího španělského města, které je pod svým pozlátkem plné intrik a špinavostí, jenž vám nedají ani na chvíli vydechnout.

Barcelonský námořní přístav přijímá téměř 6 000 kontejnerů denně. Zboží z celého světa může za pouhý rok ukrývat více než 30 000 kilogramů kokainu, činí z přístavního města jednu z nejdůležitějších vstupních bran do výnosného obchodu s drogami v Evropě. Joaquin Manchado to dobře ví, je majitelem hlavního terminálu v barcelonském přístavu. Pokud chce někdo přes přístav dovézt nelegální náklad, musí počítat s jeho podporou i se spoluprací celé zločinecké sítě, kterou kolem sebe vytvořil. Nečekaná nehoda a zmizení důležitého nákladu kokainu však rozpoutá nelítostnou válku plnou vražd a pomsty.

Podivuhodný příběh Henryho Sugara (The Wonderful Story of Henry Sugar and Three More)

Datum premiéry: 15. 3. 2024

15. 3. 2024 Hrají: Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Dev Patel, Rupert Friend

Antologie povídek Roalda Dahla, které natočil Wes Anderson. Čtveřici krátkých filmů vévodí příběh ověnčený cenou Oscar o hazardním hráči, který získá úžasnou schopnost. Čtyři příběhy v čele s filmem o Henrym Sugarovi, kterého ztvárnil Benedict Cumberbatch, jenž se pyšní nominací na cenu Oscar. Podivuhodný příběh Henryho Sugara je typicky Andersonovská jízda se známými herci, kterou byste si neměli nechat uniknout.

Britský autor Roald Dahl patřil ve 40. letech minulého století mezi nejprodávanější autory na světě. Ačkoli široké veřejnosti je známé především jeho nesmrtelné dílo Karlík a továrna na čokoládu, režisér Wes Anderson se rozhodl pro změnu zfilmovat jeho antologii povídek a vtisknout ji svůj osobitý a nezaměnitelný styl. Ať už jste fanoušky či nikoli, jisté je, že půjde o pozoruhodné dílo.

Irské přání (Irish Wish)

Datum premiéry: 15. 3. 2024

15. 3. 2024 Hrají: Lindsay Lohan, Ed Speleers, Jane Seymour, Alexander Vlahos, Ayesha Curry

Maddie tajně sní o klukovi, který si má za pár dní vzít její nejlepší kamarádku. Pak si ale na kouzelném starém kameni v Irsku přeje lásku a její osud se rázem změní. V romantické komedii Irské přání se v hlavních rolích představí například Lindsay Lohan, Ed Speleers, Alexander Vlahos, Ayesha Curry a Jane Seymour.

Když se její životní láska zasnoubí s nejlepším kamarádem, Maddie odloží své city stranou a jde jim za družičku na svatbě v Irsku. Několik dní před svatbou si Maddie spontánně přeje pravou lásku a ocitá se v alternativní realitě, kde jí náhodné setkání ukáže, že někdy je třeba dávat si pozor na to, co si přejete. Když se zdá, že se její sen splní, Maddie brzy zjistí, že její skutečnou spřízněnou duší je někdo úplně jiný.