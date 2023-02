Nový Samsung, revoluční služba. Galaxy S23 může být váš jen za 99 Kč měsíčně

Nejočekávanější telefon první poloviny roku 2023 je tady. Nový Galaxy S23 přichází a spolu s ním i revoluční a vůbec nejvýhodnější způsob, jak si novinku od Samsungu předobjednat. Pokud chcete Galaxy S23, S23+ nebo S23 Ultra pořídit skutečně co nejlevněji, musíte k Mobil Pohotovosti. Jedině tam vás totiž vyjde na pouhých 99 Kč měsíčně, a to díky revoluční službě, která je v Česku naprosto unikátní. Při předobjednávce na vás ale čeká i vyšší kapacita za cenu nižší a taky bonus k výkupu, takže ušetřit můžete až 7 500 Kč.

Nejlepší 200Mpx fotoaparát

To nejlepší, co lze momentálně na trhu se smartphony najít. Přesně tak by se daly v krátkosti shrnout novinky Galaxy S23, Galaxy S23+ a Galaxy S23 Ultra, a to především díky skvělým parametrům. Nejlepší S23 Ultra totiž nabídne špičkový fotoaparát s laserovým ostřením v čele s 200Mpx snímačem nové generace, kterým žádný jiný smartphone na trhu nedisponuje.

Vyšší kapacita za cenu nižší a bonus 3 000 Kč

Novinky si už můžete předobjednat a právě v předprodeji se všechny tři modely vyplatí. Samsung nabízí bonus 3 000 Kč, pokud při koupi řady S23 prodáte svůj starý telefon. Druhou a ještě zajímavější nabídkou ovšem je, že v prvních dnech koupíte vyšší kapacity za cenu těch nižších. To znamená, že například Galaxy S23 Ultra (12/512 GB) pořídíte za cenu 8/256GB varianty a ušetříte tak 4 500 Kč. Stejná nabídka platí i na Galaxy S23+ a Galaxy S23. Pro získání slevy stačí v košíku zadat kód „dvojnasobnapamet“ (bez uvozovek). Obě akce platí do 16. února.

Galaxy S23 nekoupíte jinde výhodněji

To ale není vše. U Mobil Pohotovosti totiž můžete nový Galaxy S23 koupit absolutně nejvýhodněji – jen za 99 Kč měsíčně. Nejnovější vlajkovka Samsungu za stovku měsíčně je jen těžko uvěřitelná, ale Mobil Pohotovost skutečně za takto nízkou splátku nové Samsungy nabízí. Celé kouzlo spočívá v nové službě Dopředný výkup, která na českém trhu nemá konkurenci. Představuje totiž jedinečný způsob, jak si pořídit nejnovější telefon za nejmíň. A pak znovu. A znovu. Vždy nejvýhodněji.

Pokud tedy upgradujete z Galaxy S22, vyjde vás nový Galaxy S23 skutečně jen na zmíněných 99 Kč x 26 měsíců. Podobně neuvěřitelně – přibližně na stovku měsíčně – vychází i Galaxy S23+ a S23 Ultra. Ceny jsou počítány při přechodu z loňského modelu, ale prodat samozřejmě můžete jakýkoli model, a vlastně i jaký jakýkoli telefon, tablet, notebook, chytré hodinky jiné značky nebo dokonce herní konzoli. Zkrátka jen na odkazu níže zadejte zařízení, které aktuálně vlastníte, a zjistíte cenu sobě na míru.

Galaxy S23 se zárukou 3 roky

Je tu ale ještě jeden důvod, proč je nová vlajkovka nejvýhodnější právě u Mobil Pohotovosti. Na mp.cz totiž ke všem Samsung telefonům dostanete 3letou záruku zdarma a platí to i v případě nové řady Galaxy S23. Jde přitom o jeden z nejhodnotnějších dárků, protože například u Galaxy S23 Ultra má prodloužená záruka hodnotu přes 5 tisíc korun.