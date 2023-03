Nový Razr nejspíše dostane směšně malou baterii. Bude konkurenceschopný?

Ohebný smartphone od Motoroly pravděpodobně změní jméno

Společně s touto informací se objevila i odhadovaná kapacita baterie 2 850 mAh

30W nabíjení by mělo zůstat zachováno

Motorola patří se svým zařízením Razr mezi jedny z průkopníků ohebných zařízení. Být mezi prvními ale neznamená být úspěšný a vinou celé řady větších či menších rozhodnutí hraje Motorola na trhu se skládačkami spíše třetí housle. Laickou ani odbornou veřejnost příliš nezaujal ani poslední model Razr 2022, který přišel o svůj typický design a ze souboje s Galaxy Z Flip 4 nevyšel příliš dobře.

Letošní rok měl být velkou nápravou chyb aktuálního modelu, nicméně podle posledních informací se zdá, že Motorola se opět nevyhne přešlapům. Zajímavou informací je údajná změna názvosloví – příští generace se bude pravděpodobně jmenovat Motorola Razr+ 2023, přičemž přidané znaménko plus by mělo symbolizovat větší vnější displej. To ale není ta zásadní informace.

Tou je údajná nižší kapacita baterie, která jde proti současnému trendu u ohebných telefonů. Zatímco Razr 2022 dostal baterii s kapacitou 3 500 mAh, jeho nástupce se bude muset nejspíše spokojit pouze s akumulátorem s kapacitou 2 850 mAh. Ve srovnání s konkurencí v podobě Galaxy Z Filp 4 a jeho 3 700mAh baterii a Oppo Find N2 Flip s 4 300mAh to vypadá spíše na vtip či špatnou informaci.

Je totiž možné, že se jedná pouze o kapacitu jednoho ze dvou bateriových článků v zařízení. Pokud by se ovšem jednalo o definitivní kapacitu, nebyla by to pro Razr+ 2023 příznivá informace. Pokud jde o rychlost nabíjení, chystaný Razr se bude muset opět spokojit s 30W rychlým nabíjením.