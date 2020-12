Nový Cargo Dragon úspěšně odstartoval. Falcon 9 slaví 100 úspěšných startů

V neděli v 17:17 našeho času odstartovala z Floridy mise CRS-21. Jde o zásobovací misi na ISS, kterých již SpaceX podnikla celou řadu. Přesto je však tato hned v několika ohledech výjimečná.

The @SpaceX #Dragon resupply ship blasts off from @NASAKennedy to the space station where it will arrive Monday at 1:30pm ET delivering over 6.400 pounds of supplies, equipment, and materials to support a variety of science research and experiments. https://t.co/1qARg6wlot pic.twitter.com/rEq8RX4tCh — Intl. Space Station (@Space_Station) December 6, 2020

Především jde o první zásobovací misi k ISS, na níž byl použit nový Cargo Dragon 2. Nedělní mise však také znamenala jubilejní 100. úspěšný start rakety Falcon 9. Zároveň se stala i první realizovanou misí z kontraktu Commercial Resupply Service 2 (CRS-2), který NASA zadala SpaceX v roce 2016 a očekává se, že v rámci něj bude zásobovat ISS až do roku 2024.

Odlehčený Crew Dragon

Až do března tohoto roku SpaceX používala pro nákladní mise původní Dragon. Ten však již byl vyřazen z provozu a nové nákladní mise odteď budou zajišťovat právě Dragony 2. Jde o nákladní odvozeniny Crew Dragonu, který již dvakrát dopravil astronauty k ISS.

Oproti verzi pro posádku má Cargo Dragon 2 několik změn. Na první pohled si lze všimnout absence oken, bez nichž se náklad obejde. Odstraněny byly také motory SuperDraco, které zajišťují odnesení posádky do bezpečí v případě nouzového přerušení startu. S tím souvisí i odstranění dvou ze čtyř „křidélek“ ve spodní části. Ta mají totiž význam pouze pro stabilizaci během tohoto nouzového manévru, který nákladní verze nikdy podnikat nebude. Zajímavostí je, že dvojice křidélek zůstala i tak, a to proto, že jsou překryta solárním panelem. Jejich odstranění by tak znamenalo snížení množství generované energie.

Další změnou odlišující nákladní a „lidskou“ verzi je pak samozřejmě vybavení interiéru. Odstraněny byly sedačky i ovládací prvky. Zásadně zmenšeny a zjednodušeny byly také systémy zajišťující komfortní prostředí pro posádku. U nákladní verze stačí, aby vnitřní podmínky umožnily vstup astronautů po spojení s ISS.

Dragon separation confirmed; the spacecraft is on its way to the @space_station. Autonomous docking tomorrow at approximately 1:30 p.m. EST pic.twitter.com/NJhm7q7PP7 — SpaceX (@SpaceX) December 6, 2020

Tím se dostáváme k další přednosti nové generace nákladního Dragonu. Ten se totiž dokáže, stejně jako pilotovaná verze, automaticky spojit s ISS. Původní Dragon musel být zachycen robotickým ramenem CanadArm2 a „manuálně“ připojen k ISS.

Více místa pro experimenty

Množství zjednodušení podstatně zvětšilo vnitřní kapacity. Ačkoliv tedy maximální hmotnost nákladu zůstala stejná (6 tun na oběžnou dráhu, 3 tuny návratová), dvojnásobně se z šesti na dvanáct zvýšil počet speciálních napájených boxů pro vědecké experimenty. Ty jsou důležité nejen pro starty a návraty experimentů vyžadujících stabilní podmínky, ale také proto, že některé experimenty po celou dobu pobytu lodi na ISS zůstávají na palubě Dragonu.

Velkou výhodou oproti originálnímu Dragonu je pak také snazší opakovatelná použitelnost. Cargo Dragon 2 je navržen pro pět letů, přičemž doba na revitalizaci lodi mezi starty je něco málo pod šest měsíců. Původní Dragon potřeboval alespoň 418 dní, ale většinou celý proces trval mnohem déle.

Dragon bude „součástí“ ISS po celý rok 2021

Jak již bylo řečeno v úvodu, mise CRS-21 přináší ale i jiné zajímavosti. Například již počtvrté použitý booster využitý při této misi, letěl poprvé s misí Crew Demo 2, což byla premiérová mise Dragonu s posádkou.

The first version of Dragon was certified for three flights to and from the @space_station, but this upgraded version of Dragon is designed to be capable of five flights — SpaceX (@SpaceX) December 6, 2020

Pokud vše dopadne dobře a nákladní Dragon 2 skutečně asi po 26 hodinách od startu dorazí na ISS, budou poprvé v historii k ISS připojeny dva Dragony najednou. Zajímavé je, že SpaceX očekává, že od této chvíle bude po celý rok 2021 k ISS připojen alespoň jeden Dragon. To je dáno i tím, že nová verze může zůstat ve vesmíru déle než předchůdce a plán misí s tím počítá.