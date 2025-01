Novoroční televizní maraton? Apple TV+ bude příští víkend zdarma

Apple přivítá rok 2025 bezplatnou nabídkou vlastních filmů a seriálů

O nadcházejícím víkendu nabídne Apple TV+ všem zdarma

Pokud si Apple TV+ nepředplácíte, můžete si dopřát víkendový maraton

Apple před nedávnem prozradil, že chystá na začátek roku 2025 oznámení. Většina zasvěcených se shodla na tom, že se bude týkat streamovací platformy Apple TV+, což nyní v Cupertinu potvrdili. Nedočkáme se sice nového hardwaru, jak naznačovaly některé optimistické hlasy, ale i tak se jedná o oznámení, které potěší.

Apple TV+ bude o nadcházejícím víkendu zdarma

Apple se rozhodl udělat na začátku nového roku radost těm, kteří si službu Apple TV+ nepředplácejí – o nadcházejícím víkendu ji totiž zpřístupní zdarma všem. Pokud tedy ještě nemáte víkendové plány, můžete se zakořenit do pohovky a užít si hodiny zábavy ve společnosti filmů a seriálů z produkce Applu.

V tuto chvíli se zdá, že akce není nijak limitována – k dispozici by měla být kompletní knihovna filmů a seriálů od Applu, obsah jiných produkcí patrně součástí nabídky nebude. Apple v doprovodné tiskové zprávě láká například na filmy Fly Me to the Moon, The Family Plan, Wolf nebo The Instigators, ze seriálů pak zmiňuje Silo, Shrinking, Bad Sisters, Ted Laso, popř. Severance. U posledního jmenovaného může víkendová nabídka posloužit jako lákadlo na druhou sérii, která odstartuje 17. ledna.

Apple se při oznámení víkendové akce dopustil nepříjemného a dosud neupřesněného rozporu – zatímco na sociálních sítích tvrdí, že bude trvat v sobotu a neděli 4. a 5. ledna, v tiskové zprávě je zahrnutý i pátek 3. ledna.

This weekend, see for yourself. Stream for free Jan 4-5. pic.twitter.com/8p6PCUYpms — Apple TV (@AppleTV) December 30, 2024

Apple nepochybně chce víkendové nabídky využít k tomu, aby do služby Apple TV+ nalákal nové, nebo spíše staronové předplatitele. Zcela noví zájemci mají totiž možnost získat Apple TV+ zdarma v rámci zkušební doby trvající 7 dní, popř. 30 dní, pokud si koupí nové zařízení z logem Apple.