Apple chystá začátkem roku velké oznámení. Bude nový hardware i další řady seriálů?

Začátkem roku bude Apple představovat novinky

Ty se nejspíše budou týkat jeho streamovací platformy Apple TV+

Ve hře je odhalení nové řady seriálů Ted Lasso či Odloučení

Začátek roku tradičně patří dvěma velkým událostem – veletrhu CES v Las Vegas, kde nebude chybět ani naše redakce, a představení nové řady vlajkových modelů od jihokorejského giganta Samsungu. Společně se začátkem jara nicméně často odhaluje novinky také Apple, byť ne tak pompézním způsobem, jako zmíněný Samsung. Podle posledních spekulací bychom se mohli dočkat ještě jednoho představení novinek, tentokrát velmi krátce po silvestrovských oslavách, přičemž novinky by měly souviset s Apple TV.

Jaké novinky si pro nás Apple přichystal?

O co konkrétně půjde prozatím Apple neprozradil, jen že se oznámení novinek dočkáme 4. – 5. ledna. Nejpravděpodobnější verzí toho, co nám bude chtít gigant z Cupertina sdělit, budou nejspíše novinky, které se chystají na jeho streamovací platformu Apple TV+. Ta se zaměřuje především na vlastní obsah, jenž si sice získal u diváků značnou oblibu, ovšem náklady, které s jejich výrobou Apple má, to alespoň prozatím bohužel vynahradit nedokáže. I proto se nějakou dobu spekuluje, že by mohlo dojít nejen k redukci vlastní tvorby, ale také k zavedení nějaké formy reklamních sdělení.

Kromě těchto pesimisticky laděných oznámení se ale nejspíše dočkáme představení nových filmů a seriálů, které do Apple TV+ dorazí. Mezi nejočekávanější odhalení v tomto ohledu patří čtvrtá řada seriálu Ted Lasso (ČSFD: 87 %), který pojednává o stejnojmenné postavě amerického trenéra, který se navzdory všem snaží prosadit na britských ostrovech. Premiéry se také možná dočká druhá řada seriálu Odloučení (ČSFD: 86 %). Podle některých spekulací by ale oznámení mohlo být větší, než předpokládáme.

Nejvíce se hovoří o tom, že by Apple mohl pro první víkend roku 2025 zpřístupnit svou službu zdarma pro všechny, jako to už udělal v roce 2020. Co už je možná příliš divoká spekulace je i možné představení nového hardwaru v podobě nové generace Apple TV, která naposledy dostala nový přírůstek ke konci roku 2022. Tento předpoklad je nicméně vzhledem k tomu, že z hardwarového hlediska současná verze stále dostačuje, spíše přáním, než reálným očekáváním.