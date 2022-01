Novoroční smršť aktualizací. Samsung vypouští Android 12 a OneUI 4.0 na další telefony

Samsung se po Novém roce pořádně obul do aktualizací svých smartphonů na nejnovější Android 12, který je svázán s prostředím One UI 4.0. Po vlajkových smartphonech z posledních dvou let přichází update i na další zařízení.

One UI 4.0 míří na další smartphony od Samsungu

Nejnovější systém od Googlu v tomto týdnu dostal například smartphone Samsung Galaxy S20 FE, a to jak v 5G, tak i 4G variantě (Exynos i Snapdragon). Update dorazil i na smartphone Samsung Galaxy S10 lite a dokonce i na první „áčka“ – Galaxy A52 a A72. Aktualizován byl také Galaxy W22 5G, to je však pouze upravená verze Galaxy Z Fold 3 pro čínský trh.

Pokud žhavíte své smartphony v touze nainstalovat si nový systém, pravděpodobně budete muset nějakou chvíli počkat; přestože se jedná o finální aktualizace, Samsung je vypouští zatím pouze ve vybraných zemích, a pokud se neobjeví žádné závažné problémy, počet zemí rozšíří. Aktualizace výše uvedených telefonů se objevily vybraným uživatelům z Ruska, Malajsie, Španělska a USA.

One UI 4.0 přináší velkou spoustu novinek – dynamická témata Material You, nové widgety, vylepšené aplikace, upravené notifikační centrum s rychlými přepínači a mnoho dalšího. Více informací lze načerpat v našem souhrnném článku nebo ve dvojici videí, kterými Samsung své nové prostředí představuje.