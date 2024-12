Novoroční překvapení od Nintenda? Do premiéry Switche 2 má zbývat jen pár dní

Od premiéry očekávaného nástupce herní konzole Nintendo Switch nás zřejmě dělí už jen necelé dva týdny. Alespoň si to myslí fanoušci, kteří se sdružují v herních skupinách na Redditu. Jako jedni z prvních totiž upozornili na tajemný odpočet, který na čínské sociální síti Weibo spustil stejný leaker, jenž s předstihem prozradil všechna oznámení z červnové prezentace Nintendo Direct. Odpočet končí 8. ledna a nedočkaví hráči mají jasno – v tento den dojde k odhalení Switche 2.

Čínský insider s přezdívkou Homer Homer spustil před několika dny zašifrovaný odpočet, který na základě Fibonacciho posloupnosti končí 8. ledna, což by podle fanoušků mohlo být datum premiéry nového Nintenda. V reakci na rozluštění šifry však Homer Homer smazal všechny své příspěvky, změnil profilovou fotografii a uvedl, že odpočet se týká úplně něčeho jiného. Uživatelé na diskuzních fórech jsou ovšem přesvědčeni, že se insider snaží zakrýt stopy a vyhnout se identifikaci.

It's all just AI generated. pic.twitter.com/NdNHIgUOpi

— NextHandheld (@NextHandheld) December 26, 2024