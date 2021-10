Novinky ze světa NFT: vybíráme kolekce, které se vyplatí sledovat

Kdo se alespoň trochu zajímá o moderní technologie, jistě narazil na zkratku NFT (non-fungible token, neboli česky nezaměnitelný token). Pod těmito třemi písmeny se skrývají digitální dokumenty, které nelze zaměnit. Často se používá přirovnání k měnám, kdy „fungible-token“, tedy zaměnitelný token, je například 1 Kč, kterou lze s kýmkoliv vyměnit za jinou 1 Kč, a jedná se v podstatě o převod 1:1. Dostanete to stejné, co jste odevzdali.

Nezaměnitelné tokeny lze přirovnat spíše k různým sběratelským předmětům či umění – každý z nich je originál a jejich hodnota časem může narůst do astronomických výšin, či naopak skončit v propadlišti dějin.

Ať už si o tomto fenoménu myslíte, že se jedná o skvělou investiční příležitost, nebo jen hodně nafouklou bublinu, rozhodně je zajímavé tento trend sledovat. Díky zápisu do blockchainu skrze kryptoměnu (nejčastěji ethereum) vám nakoupené dílo jen tak někdo nevyfoukne.

Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení podle zákona č. 256/2004 sb. o podnikání na kapitálových trzích.

V tomto článku se nicméně nechceme věnovat tomu, jak NFT nakoupit či zda se jedná o vhodnou volbu právě pro vás. Jeho cílem je vypíchnout aktuální zajímavé kolekce, které se v dohledné době chystají na odhalení a které byste si neměli nechat uniknout, ať už se chystáte do NTF investovat, či jen chcete pozorovat, jak se tento trend bude vyvíjet.

MekaVerse

V poslední době byla jednou z nejčastěji skloňovaných kolekcí ta s názvem MekaVerse. Tu tvoří celkem 8 888 unikátních Meka, kteří našli inspiraci v japonské kultuře. V době psaní článku kolem této kolekce vznikla obří komunita, která má na Discordu přes 250 tisíc členů. Autoři pro prodej jednotlivých Meka zvolili poměrně originální strategii – 6. října se uživatelé mohli se svou MetaMask peněženkou registrovat do „losování“, které proběhlo o den později. Toto losování zajistilo nákupní pozice pro několik tisíc zájemců.

Každý si mohl vybrat, zda má zájem o koupi jednoho nebo dvou Meka. Nutno dodat, že zatímco běžné kolekce se prodávají za částky v rozsahu od 0,06 do 0,09 ETH, jeden Meka vyšel na 0,2 ETH. Další informace o kolekci najdete na oficiálních stránkách.

V den losování se štěstí usmálo na několik tisíc zájemců, kteří byli algoritmem vybrání a mohli se pustit do „mintování“ (nákup). Krátce na to došlo k zalistování kolekce MekaVerse na tržiště OpenSea.io, kde se nejnižší cena za jednu položku (floor) v době psaní článku pohybovala okolo 6,5 ETH a v maximu dokonce dokázala vystoupat až na 8 ETH. Jinými slovy – pro ty, kterým se Meka podařilo koupit, se jednalo o velmi zdařilý obchod. Navíc reálná podoba všech Meka zatím nebyla zveřejněna – k odhalení dojde dnes v 19:00 našeho času a bude zajímavé sledovat, co odhalení provede s „floorem“.

MetaSaurs by Dr. DMT

Další kolekcí, jejích jméno ve světě NFT rezonuje, je sbírka celkem 9 999 MetaSaurů, kteří vznikli kombinací tyrannosaura Rexe a primáta ze světoznámé kolekce Bored Ape Yacht Club. Jedná se o počítačem generované Metasaury, které tvoří celkem více než 200 ručně kreslených prvků, které u každé položky využívají 3 až 7 různých kombinací, díky který vznikají unikátní MetaSauři s různými raritními prvky.

Zajímavé na tomto projektu je rovněž to, že pokud jste měli to štěstí (nebo kapitál) a patříte mezi majitele „znuděné opice“ ze světoznámé série Bored Ape Yacht Club, máte automaticky nárok na zařazení do white-listu pro předprodej. Ten bude probíhat 13. října po dobu celého dne (kvůli eliminaci gas-wars), cena za jednu položku byla stanovena na 0,07 ETH. Volný prodej bude spuštěn 14. října ve 23:00 našeho času. Jeden z majitelů 9 999 MetaSaurů rovněž vyhraje automobil Ford Raptor Truck (2021).

O tom, že je mezi MetaSaury zájem, svědčí poměrně velká komunita na Discordu, která za týden dokázala nabrat přes 150 000 členů a zajímavé je, že o komunitu a část marketingu celého projektu se stará Čech.

Pokud vás projekt MetaSaurs zaujal, mrkněte se na oficiální stránky, kde najdete další informace.

Billionaire Club – Party Ape

Jednou z nejúspěšnějších NFT kolekcí současnosti je již zmíněná Bored Ape Yacht Club série znuděných opic. Také Billionaire Club si jako hlavní postavu vybral opici; těch celkem nabídne 10 000 kusů, přičemž dohromady autoři z USA při generování využili více než 180 ručně kreslených prvků, které vtiskly tvář jednotlivým opicím.

Zahájení prodeje této série je naplánováno na neděli 17. října ve 3:00 našeho času formou tzn. Holandské aukce, což je dražba s klesající cenou. Jinými slovy, první tři hodiny bude pořizovací cena jedné opice 0,3 eth, následně po další 3 hodiny klesne na 0,2 eth a poté klesne na 0,1 eth. Zájemci budou moci nakupovat k libovolný čas, nicméně v případě nejnižší ceny nemusí být zajištěno, že na ně zbydou volné sloty. Další informace o této zajímavé kolekci najdete na oficiálních stránkách. Komunita na Discordu má v době psaní článku přes 60 tisíc členů.

Sledujete dění ve světe NFC? Zajímaly by vás další články na toto téma? Dejte nám vědět do diskuze.