Novinky pro jablečné hodinky: víme, co Apple chystá do watch OS 7

Zda se uskuteční tradiční fyzická podoba vývojářské konference WWDC 2020 je v tuto chvíli ve hvězdách, můžeme se však připravit na to, že Apple v červnovém termínu nějakým způsobem odhalí alespoň novinky týkající se jeho operačních systémů. Díky serveru 9to5mac si můžeme s předstihem představit některé změny týkající se hodinek Apple Watch a jejich systému watch OS. Jaké novinky sedmá verze této platformy přinese?

Úpravy a sdílení ciferníků

Pochopitelně musíme začít u ciferníků, Apple pro letošní rok údajně plánuje minimálně tři nové, přičemž stávající ciferníky bude možné různě upravovat, například měnit barvy, styly, komplikace, apod. Veškeré úpravy si navíc nemusíte nechat pouze pro sebe, skrze aplikaci Watch app na iOS půjdou ciferníky sdílet mezi uživateli, a to včetně specifických nastavení. Podporu vlastních ciferníků ale patrně Apple zatím nechystá.

Ciferník s tachymetrem

watchOS 6 přinesl dva nové ciferníky – Infograph a Infograph Modular, k nim by měl přibýt nově ciferník Infograph Pro dovybavený tachymetrem. To je prvek známý z klasických analogových hodinek, který se nachází na lunetě a umožňuje měřit rychlost pohybujícího se objektu po známé dráze. Jsme zvědaví, jakou softwarovou implementaci této funkce Apple vymyslí.

Fotografie pod hodinami

Současné Apple Watch rovněž disponují ciferníkem, který může být tvořen hodinami podkreslenými fotografiemi z vaší sbírky individuálních nebo skupinových fotografií z vašich alb. Po updatu na watchOS 7 přibyde třetí zdroj – sdílená alba. Se členy rodiny tak budete moci mít na hodinkách stejné fotografie.

Funkce pro děti a jejich rodiče

Apple také připravuje do watchOS funkce, které ocení zejména rodiče. V současnosti může být k jednomu iPhonu připojeno více hodinek, avšak musí být spárovány s jedním uživatelským účtem. Apple však chystá změnu, kdy si rodiče budou moci do své aplikace přidat hodinky svých dětí (aniž by děti měly iPhone). Rodiče tak budou moci kontrolovat jejich aktivitu a spravovat důvěryhodné kontakty či hudbu. K dispozici také bude nová funkce Schooltime (Školní čas?), která rodiči umožní v určité časové rozmezí omezit dítěti vybrané funkce hodinek.

Sledování spánku

watchOS 7 konečně také přinese funkci sledování spánku včetně návrhů, jak zlepšit jeho délku a kvalitu. Otázkou však je, jaký vliv bude mít tato novinka na výdrž baterie; majitelé jablečných hodinek patrně budou stát před otázkou, zda hodinky v noci nabíjet, nebo si nechat měřit spánek.

Sledování okysličení krve

Do watchOS 7 se má také dostat detekce saturace krve kyslíkem (SpO2), díky čemuž se budou moci majitelé jablečných hodinek dozvědět, zda u nich například neexistuje riziko srdeční zástavy. Zatím však není jasné, zda tato novinka bude vyžadovat nový hardware, nebo se dostane i do stávajících hodinek.

Apple také plánuje vylepšit funkci EKG, senzory by měly vyhodnocovat méně chybných hodnot ve chvílích, kdy se srdeční frekvence pohybuje mezi 100 a 120 tepy za minutu.

Další novinky

Výše uvedené novinky se promítnou i v ostatních částech systému, např. sledování spánku dostane svůj rychlý přepínač, nový bude i přepínač pro detekci hluku. S watchOS 7 také bude možné instalovat přímo na hodinkách samostatné aplikace, které již nebudou pouhými „přívěšky“ aplikací pro iOS.

Dá se předpokládat, že finální verze watch OS 7 bude vypuštěna příští rok na podzim společně s novou generací Apple Watch.