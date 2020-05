Novinka HONOR MagicBook: ideální parťák pro práci na cestách

Cestovat a pracovat zároveň je často realitou mnohých z nás, většinu ale odradí otravné tahání notebooku, který k zavazadlu přidá nejméně dvě kila. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na neustálé hledání zásuvky, abychom přístroj probudili k životu. Přestože cestovat do zahraničí bude ještě nějakou dobu omezené, neměla by vaší pozornosti uniknout novinka od HONORu, laptopy MagicBook 14 a 15. Ty se vyznačují dlouhou výdrží baterie, lehkou vahou a dalšími vlastnostmi, které umožňují pracovat odkudkoliv.

Lehké tělo a atraktivní design

Netahat dvou a více kilové závaží kamkoliv jedete, a ještě si užívat závistivé pohledy spolucestujících, jak skladný, ale přesto výkonný notebook máte? To si můžete dopřát už od 6. května, kdy se začnou nové laptopy v Česku prodávat. MagicBook od HONORu sice nesložíte do velikosti obálky, na to si nejspíše budeme muset ještě počkat, ale jeho tělo je lehké a tenké, a proto se s ním můžete vydat skutečně kamkoliv.

Chlubí se vahou 1,38 kg a v nejsilnějším bodě má pouze 15,9 mm. I přesto je velmi odolný, což je při cestování velkým benefitem. To vše navíc doplňuje elegantní hliníková kostra s azurově modrým ohraničením Jeho rychlost a vysoký výkon vás také rozhodně nezklamou.

Dlouhá výdrž aneb konec hledání zásuvek

Na cestách zcela jistě oceníte dlouhou výdrž baterie. Také se vám určitě nejednou stalo, že jste potřebovali pracovat z autobusu nebo při dlouhém letu, ale nemohli jste, protože bez zásuvky by váš laptop nezvládl ani hodinovou práci. Tohle je situace, která dokáže opravdu naštvat a donutí vás přemýšlet nad výměnou pracovního přístroje.

Notebook MagicBook od HONORu je schopen pracovat bez zastavení až 10 hodin na jedno nabití. Následně mu energii jednoduše dodáte pomocí rychlé nabíječky (65W). Za pouhých 30 minut nabíjení dosáhne kapacity na půl dne výkonu a vy pak můžete pokračovat ve své práci. Dodáván je s portem USB – C, který přenáší energii v obou směrech, takže přes něj můžete nabít jak vašeho MagicBook společníka, tak i on nabije jakékoliv jiné zařízení, které je s tímto USB kompatibilní, třeba váš smartphone.

HONOR MagicBook pořídíte již za 15 990 Kč. Více informací získáte na HiHonor.com.