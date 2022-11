Noví Pokémoni se prodávají jako housky na krámě, už překonali metu 10 milionů

Nintendo si může mnout ruce. Nejnovější přírůstky do série Pokémon s názvem Scarlet a Violet patří mezi nejprodávanější hry v rámci jeho konzolí. Kombinovaně zvládli Japonci prodat během tří dnů více než 10 milionů digitálních a fyzických kopií, což oba řadí mezi nejrychleji prodávané hry v historii společnosti.

Pokémon Scarlet & Pokémon Violet – Official HD Launch Trailer

Nová plnohodnotná pokračování Pokémonů dorazila po třech letech. Pokud jim toto tempo vydrží, mohla by snadno překonat Animal Crossing: New Horizons, které se během prvních 11 dní povedlo prodat 17,37 milionu kopií. Předchozí hry z tohoto univerza s názvy Sword a Shield už byly těmi aktuálními překonány co se týče rychlosti prodeje během prvních dnů, co jsou na trhu, přičemž meta 25 milionů prodaných kopií během celého prodejního cyklu není nedosažitelná.

Rychlost prodejů Pokémon Scarlet a Violet bere dech i v kontextu velkých herních projektů konkurenčních platforem. Například nedávno vydaného titulu God of War Ragnarök, který se stal nejrychleji se prodávanou hrou na PlayStationu, udalo Sony za první týden „pouze“ 5,1 milionu kopií.