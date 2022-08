Nové skládací Vivo X Fold S dorazí v září. Dočkají se i Češi?

Vivo rozhodně není pro svůj příspěvek do segmentu ohebných telefonů známé tolik jako Samsung nebo Huawei. To je škoda, neboť zatím jediná „skládačka“ této značky zaznamenala masivní úspěch na domácím čínském trhu. Vivo X Fold nabízí špičkovou výbavu a prémiový design podtržený umělou kůží na zádech. Problém tkví v tom, že se mimo jmenovaný trh nikde jinde neprodává. To by ovšem mohla změnit druhá generace.

Již víme, že Vivo chystá během příštích 6 až 12 měsíců tři velké premiéry – mimo jiné spojené i s mistrovstvím světa ve fotbale koncem tohoto roku, jehož je čínský výrobce hlavním partnerem. Dle tipéra DCS by jednou z chystaných novinek měl být skládací smartphone jménem X Fold S, jakýsi mezigenerační následník stávajícího Foldu. Novinka má dorazit v září, tedy už příští měsíc. DCS však neuvádí žádný nástřel specifikací.

Klíčová však bude otázka dostupnosti na globálním trhu, aby se Vivo mohlo postavit po bok Samsungu a rozjet řádný konkurenční boj. Proti skládačkám korejského výrobce totiž v Evropě prakticky nikdo nemá šanci. České zastoupení společnosti Vivo nám prozradilo, že některý z příštích skládacích modelů značky by do Evropy (a potažmo i do ČR) dorazit měl. Zdali to ale bude hned ten s údajným jménem X Fold S, nebylo upřesněno.