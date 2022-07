Samsung dostal ultimátního konkurenta! Vyzkoušeli jsme skládačku Vivo X Fold

Vivo v dubnu představilo svůj první skládací smartphone jménem Vivo X Fold

Jde o ultimátní mašinu se Snapdragonem 8 Gen 1 a fotoaparátem od německých mistrů Zeiss

Zároveň ale nepotěší Evropany – jde o exkluzivitu pro čínský trh, kde stojí v přepočtu 39 tisíc korun

Jako jedna z mála redakcí jsme měli možnost si vyzkoušet skládací Vivo X Fold, čistě na ukázku jsou v Evropě pouze tři kusy. Přestože jde o čínskou exkluzivitu a v Česku ani v jiných evropských státech prodávána nebude, jde o velmi zajímavý kus hardwaru, který by klidně mohl konkurovat králi skládacího trhu – Samsungu.

Jak vypadá první skládačka Vivo?

Při prvním kontaktu s X Foldem vás překvapí, že jde o opravdu masivní stroj s pořádnou hmotností a nekonvenčními rozměry. Váží 311 gramů. Což o to, na vyšší váhu jsme u skládaček tohoto typu zvyklí, ale i tak je to dost – kupříkladu oproti konkurenčnímu Z Foldu 3 od Samsungu je těžší o celých 40 gramů. Zpracování je však příjemné, tělo má klasicky z hliníku, na zádech pak najdete veganskou imitace kůže.

Na zádech zaujme ještě masivní fotomodul. Není zase tak vystouplý jako u X80 Pro, ale to jednoduše proto, že se na něm nachází ještě jeden kruhový schůdek, a ten teprve hostí čtveřici fotoaparátů. O nich ale až později. Po obvodu skládačky se nachází ještě příjemný detail, a sice hardwarový přepínač tichého a hlasitého režimu, který Vivo u svých smartphonů běžně nepoužívá.

Nahoře i dole je umístěn reproduktor, dále na těle nejdeme USB-C a slot pro nanoSIM. Ultrazvuková čtečka otisků je obsažena na obou displejích – jedna na menším panelu a druhá na velkém rozkládacím. Co je zajímavé, hřbet zakrývající skládací mechanismus je úplně holý, byť na něj výrobci často umisťují logo. Vivo se v tomto rozhodlo jít umírněnější minimalistickou cestou.

Pant s nadprůměrnou životností

Velkým tématem je u skládacích telefonů samotný pant a předěl na displeji. Když to vezmeme popořadě, pant je hodně silný a zvládne setrvat v několika různých polohách (90° ani 50° není problém). Dle slov výrobce by měl vydržet až 300 tisíc ohnutí, což je ve světě ohebných displejů rozhodně nadprůměr. V praxi by se to mělo rovnat zhruba 10 letům běžného používání.

Uprostřed velkého vnitřního displeje, kde se obrazovka láme, lze při rozložení nahmatat rýhu. Ta je stále patrná, ale srovnatelná s většinou konkurence. Aktuální stav pořád není ideální, nicméně pokrok od prvních skládaček je naprosto zřejmý.

Displeje jako z partesu

Když už byla řeč o displejích, Vivo vsadilo na dva LTPO AMOLED panely. Vnitřní má 8,03″, rozlišení 1 916 × 2 160 pixelů (jemnost 360 ppi), podporu HDR10+ a 120Hz obnovovací frekvenci. Kromě zmíněné čtečky otisků disponuje ještě „průstřelem“ pro 16Mpx selfie kamerku. Tu má také venkovní obrazovka, která dosahuje úhlopříčky 6,53″. I ona podporuje dynamickou a až 120Hz frekvenci a rozlišení je Full HD+ v poměru 21:9, takže 1 080 × 2 520 pixelů (jemnost 420 ppi).

Oba zobrazovače mají vyváženou paletku barev (navíc čínský systém Origin OS jimi jen srší!) a příjemně se používají. Speciální pochvalu si zaslouží menší venkovní panel, který má vydatnou úhlopříčku a hlavně konvenční poměr stran 21:9, na rozdíl kupříkladu od „nudlovitého“ poměru 25:9 u venkovního displeje Samsungu Galaxy Z Fold 3.

Vlajková loď plná výkonu

Vivo X Fold je smartphone, který míří na úplný vrchol nejen zpracováním, ale i výbavou. Nad všemi specifikacemi ční Snapdragon 8 Gen 1 s taktem až 3 GHz (1× jádro Cortex-X2, 3× Cortex-A710 a nakonec 4× Cortex-A510). Nejde sice o nejmodernější čipset (překonala jej vylepšená varianta 8+ Gen 1), nutno však přihlédnout k tomu, že jde o model z dubna 2022.

Hardwarové parametry Vivo X Fold Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa-core, 1× 3,00 GHz Cortex-X2 + 3× 2,50 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162 × 144,9 × 6,3 mm (rozevřený), 162 × 74,5 × 14,6 mm (zavřený), hmotnost: 311 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,53" + 8,03", LTPO AMOLED, rozlišení: 1916 × 2160 px, 1080 × 2520 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4600 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 1/1.57", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 8 Mpx, teleobjektiv, f/3.4, 125mm, PDAF, OIS, 5× optický zoom, třetí: 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 47mm, PDAF, 2× optický zoom, čtvrtý: 48 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 14mm, 114˚, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.5, Full HD video, HDR Kompletní specifikace

Dále je tu grafický čip Adreno 730, 12 GB RAM, 256 nebo 512 GB úložiště typu UFS 3.1 a 4600mAh baterie. Nabíjení může probíhat buď kabelem výkonem až 66 W, nebo až 50 W bezdrátově, respektive 10 W reverzně (tzn. dobíjet něco jiného ze zad telefonu, třeba sluchátka).

Za zmínku pak určitě stojí i Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS a všechny další známé družicové lokalizační systémy, NFC nebo 5G. Operační systém je Android 12 s nadstavbou Origin OS, kterou Vivo používá v Číně. Na kousku, který nám byl českým zastoupení výrobce zapůjčen, samozřejmě nebyly předinstalovány Google aplikace. Uživatelské prostředí ale působí pěkně, obsahuje hodně interaktivních widgetů. Rozhodně jde o tu zajímavější nadstavbu.

S fotoaparátem opět pomáhal Zeiss

Ani fotoaparát si nesmíme nechat ujít. Vivo využilo situace a vsadilo na stejnou sestavu jako u své aktuální vlajkové lodě X80 Pro, ovšem s jedním malým rozdílem. Primární je 50Mpx fotoaparát s optickou stabilizací a laserovým autofokusem, dále tu máme 48Mpx širokoúhlý se záběrem 114° a dvojici přibližovacích s rozlišením 8 a 12 Mpx, které zvládnou až 5× bezztrátový zoom a první jmenovaný je také opticky stabilizovaný. Chybí však tolik oblíbená gimbalová stabilizace, která údajně zabírala v těle moc místa.

Komplexní test fotoaparátu bohužel nebyl se zapůjčeným exemplářem možný, nicméně z toho, co šlo vyzkoušet, to vypadá na velmi obstojný fotomobil – vycházet lze i ze schopností Vivo X80 Pro, které by mělo fotit stejně (nebo alespoň hodně podobně). I zde se totiž na sestavě fotoaparátů podílela německá společnost Zeiss.

Exkluzivita, na kterou Češi nedosáhnou

Závěrem dlužno uznat, že Vivo X Fold patří k těm nejzajímavějším skládačkám a směle se může zařadit vedle Foldu od Samsungu a dalších prémiových modelů. Tedy mohl by, kdyby byl nabízen na globálním trhu. Ohebné Vivo má bohužel protentokrát zůstat v Číně a do Evropy by se měla dostat až některá z příštích generací, jak nám potvrdilo české zastoupení. Škoda. V Číně je nabízeno v tmavomodré a modro-šedé variantě, a to za 8 990 jüanů, tedy asi 39 tisíc korun včetně DPH.