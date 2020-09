Nové náramky k Apple Watch vybírejte pečlivě. Jinak přijdete o celé hodinky

Apple v minulém týdnu začal prodávat čerstvě představené hodinky Apple Watch Series 6, k nimž lze zakoupit nové řemínky Solo Loop. Ty jsou zajímavé tím, že neobsahují žádnou přezku; díky jejich pružnosti je jednoduše natáhnete na ruku. Důležité je však vybrat si hned při nákupu správnou velikost, což může být docela oříšek.

Solo Loop jsou k dispozici v devíti velikostech, přičemž tu svoji si můžete vyzkoušet snadno – ze stránek Apple lze stáhnout pomůcku, kterou lze po vytisknutí a vystřihnutí přiložit k zápěstí a změřit jeho obvod. Bohužel podle poznatků některých uživatelů není tato pomůcka příliš směrodatná a náramek mnohdy přesně nesedí. Což nás přivádí k další nepříjemnosti – pokud chcete náramek vyměnit za jinou velikost, musíte jej vrátit i s hodinkami a čekat do října či listopadu na vyměněný kus.

Takto to alespoň funguje v USA, ovšem u nás to bude při objednávkách Apple Watch z jablečného internetového obchodu podobné. Ostatní obchodníci se patrně budou řídit podle vlastních pravidel. Apple zřejmě zareagoval na kritiku své pomůcky a provedl její „upgrade“; papírový náramek se sice nezměnil, instrukce jsou však o něco podrobnější.

Apple updated its Solo Loop size guide today. No changes to the actual numbers, but more detailed instructions and illustrations were added to help you size correctly: pic.twitter.com/f4mMXFG0Pp

Podle informátora Jona Prossera není údajně nutné posílat celé hodinky, ale pouze nevhodně velké řemínky. Apple provede výměnu za tradiční náramek jiné velikosti v modré nebo kaktusové barvě.

Update to this:

You can now return your Solo Loop bands without having to return the whole Watch.

Just call Apple — if it’s your first Apple Watch order, they’ll send a replacement Sport band (traditional style) in surf blue or cactus colors. pic.twitter.com/JtJmxnMXZp

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 23, 2020