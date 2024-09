Nové informace o Nintendo Switch 2. Nečekaná premiéra už tento měsíc?

V kuloárech se hovoří o tom, že by Nintendo mohlo tento měsíc „něco odhalit“

Je poměrně pravděpodobné, že se to bude týkat nástupce konzole Switch

Podobných spekulací už ale bylo více, tudíž je potřeba je stále brát s rezervou

Nástupce konzole Nintenda Switch je mezi hráči už netrpělivě očekáván posledních několik měsíců. Ostatně není se čemu divit, Switch byl na trh uveden v březnu 2017, tudíž je pomalu na konci svého životního cyklu. V poslední době internetem kolovala řada různých spekulací na téma „Nintendo Switch 2“, nicméně většina z nich se nakonec ukázala jako lichá. Tentokrát však šéf serveru GamesIndustry.biz Christopher Dring na sociální síti X (dříve Twitter) hovoří o tom, že se v kuloárech šušká o něčem, co má být spojeno právě s nástupcem Switche.

Dočkáme se představení Switche 2 už tento měsíc?

K představení by přitom mělo dojít už tento měsíc, nicméně Dring blíže neupřesnil, o co se bude jednat. Může to být jak samotné představení Nintenda Switch 2, nebo jen strohá informace o tom, kdy se představení dočkáme. Je ale také možné, že zmíněná šuškanda není založena na žádné relevantní informaci a nakonec z toho nic nebude. Ostatně kdyby Nintendo plánovalo představení Switche 2, jistě by jely výrobní závody na plné obrátky, což se málokdy podaří utajit.

With industry whispers around ‘something’ Switch 2-related happening this month. I thought I’d remind everyone of the official list of the greatest games consoles of all time. 1. Nintendo Switch

2. Everyone else — Christopher Dring (@Chris_Dring) September 4, 2024

Pokud by japonská společnost chtěla jen novou konzoli představit, ale spustit její prodej až v novém roce, efektivně by tím „zabila“ prodeje současného Switche, který se sice prodává nadmíru dobře (celosvětově se prodalo přes 143 milionů kusů), nicméně vánoční období by prodejům přeci jen ještě trochu pomohlo. Na druhou stranu byl Switch také odhalen v říjnu roku 2016, nicméně v jeho případě se sluší podotknout, že nahrazoval nepříliš úspěšnou konzoli Wii U.

Přestože k odhalení může dojít už brzy, neměli bychom očekávat, že datum vydání Nintenda Switch 2 bude na dohled. Nedávné spekulace naznačují, že konzole nebude vydána v tomto fiskálním roce – vývojáři údajně byli informováni, že nemají očekávat příchod nového hardwaru dříve, než v roce 2025.