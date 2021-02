Nová společnost bývalého šéfa OnePlus získala od Alphabetu 15 milionů dolarů. První produkt ukáže v létě

Zakladatel společnosti OnePlus Carl Pei opustil na konci loňského roku své dítě, aby se mohl věnovat novému technologickému projektu. Před dvěma týdny představil svoji novou společnost pojmenovanou Nothing, nyní v rozhovoru pro server Bloomberg poodhaluje, čím se vlastně bude jeho firma zabývat.

Nothing: v létě bezdrátová sluchátka, v průběhu roku další chytrá zařízení

Společnost Nothing má v plánu postupně představit ekosystém inteligentních zařízení, která spolu budou vzájemně komunikovat. Na začátku se bude jednat o drobnou elektroniku, už letos v létě se máme dočkat bezdrátových sluchátek, v průběhu roku pak dorazí další produkty. Nebude se jednat pouze o audio příslušenství, byť Pei odmítl sdělit, jaké další výrobky můžeme od jeho firmy očekávat. Slibuje ale agresivní rozvoj, zejména v oblasti výzkumu, vývoje a designu.

Existence firmy a výroba prvních zařízení je možná díky štědrým investorům, mezi něž se řadí i společnost Alphabet, respektive její divize rizikového kapitálu formálně známá jako Google Ventures. V prvním kole získala společnost Nothing od Alphabetu 15 milionů dolarů (asi 318 milionů korun), dalších 7 milionů dolarů pak do Nothing „nalili“ drobní přispěvatelé. Mezi nimi i youtuber Casey Neistat, spoluzakladatel společnosti Twitch Kevin Lin nebo generační ředitel Redditu Steve Huffman.