Nová generace Thunderboltu klepe na dveře. Přenese až 120 gigabitů za vteřinu

Konsorcium USB Promoter Group nedávno oznámilo vývoj standardu USB4 Version 2.0, který má výrazně navýšit datovou propustnost, a to ze 40 na 80 Gb/s. Na tomto základu bude Intel stavět i příští generaci rozhraní Thunderbolt, které bude s USB4 Version 2.0 kompatibilní.

Intel zatím nepotvrdil, že příští generace Thunderboltu ponese číslovku 5, avšak poodhalil některé parametry. Tím nejzajímavějším je navýšení datové propustnosti až na 120 Gb/s, čehož příští Thunderbolt dosáhne díky schopnosti asymetrického přenosu dat. K němu budou použity 4 linky, z nichž každá dokáže přenést 20 Gb/s jedním a 20 Gb/s opačným směrem. Při běžném použití se tak dostáváme na 80 Gb/s oběma směry, ovšem Intel dovolí ve vybraných scénářích posílat po dvou linkách data pouze jedním směrem rychlostí až 40 Gb/s. Ve výsledku se tak poměr změní na 120/40 Gb/s.

Asymetrického režimu půjde využít ve chvílích, kdy není zapotřebí vytěžovat linku oběma směry rovnoměrně. Týká se to především posílání obrazu do monitorů, kdy data putují převážně jedním směrem. Se zvýšenou propustností bude možné skrze nový Thunderbolt posílat do monitorů obraz s vyšším rozlišením nebo s vyšší obnovovací frekvencí.

Nový Thunderbolt bude podporovat rozhraní DisplayPort 2.1 i dvojnásobně rychlý přenos dat skrze PCI Express (což je důležité pro externí GPU) a také bude kompatibilní s pasivními kabely do délky 1 metru. Důležitá je i zpětná kompatibilita s předchozími verzemi Thunderboltu, byť pochopitelně pouze s jejich původními schopnostmi. Finální specifikaci by měl Intel odhalit někdy v průběhu příštího roku, kdy by měly dorazit i první počítače využívající tento standard.