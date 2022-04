Nová generace sluchátek Sony LinkBuds v přípravě. Bude to opět designová divočina?

Bezdrátová sluchátka Sony LinkBuds vzbudila velkou pozornost nejen svou netradiční konstrukcí, ale také celou řadou pokročilých funkcí a skvělým zvukem. V Tokiu se podle všeho už usilovně pracuje na jejich nástupci, či spíše na úkroku stranou jménem Sony LinkBuds S (WF-LSN900). Ten se dle uniklých snímků v novém designovém směru inspiruje, avšak tentokrát nabídne tradiční špuntovou konstrukci.

S návratem ke špuntům přichází ke slovu také aktivní potlačení hluku, což je oblast, kde Sony dlouhodobě exceluje. Kromě toho mají nové bezdrátové špunty nabídnout také ambientní režim, který se pokusí v maximální možné míře přinést zážitek, jaký nabízí aktuálně prodávané LinkBuds.

Jinými slovy budou nejspíš díky soustavě mikrofonů do ucha propouštět (v případě potřeby) co možná nejvíce okolních ruchů, aby uživatel nebyl zcela odříznut od okolního dění. Dle spekulací půjde ambientní režim aktivovat nejen ručně, ale také automaticky na základě různých vzorců chování, které se sluchátka během používání naučí.

Sony LinkBuds S/WF-LSN900

Truly Wireless Noise Canceling Earbuds

-Seamlessly shift from ambient sound to advanced noise-canceling and enable automatic playback that learns from your behaviour. pic.twitter.com/eZs595rLnE

