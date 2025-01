Nová generace levných Apple Watch už letos! Model SE 3 čeká výrazný redesign

Cenově dostupné Apple Watch SE se mají dočkat třetí generace

Ta by měla nabídnout například nový design

K představení údajně dojde ještě v letošním roce

Chytré hodinky od Applu patří mezi nejpopulárnější nejen ve svém segmentu, ale i pokud vezmeme ohled na celý hodinářský byznys. Ostatně není se čemu divit – kombinace povedeného designu, chytrých funkcí, sledování zdravotních metrik a fitness motivace je zkrátka balíček, který nejednomu zákazníkovi imponuje. V současné době si zájemci mohou vybrat ze 4 různých variant – nejvybavenějšího modelu Ultra pro náročné sportovce, titanové verze Series 10 s podporou eSIM, dostupnější hliníkové varianty Series 10 a nejlevnějších SE 2. A právě ty posledně jmenované se mají dočkat nástupce.

Dostanou Apple Watch SE 3 nový kabátek?

To není až tak velkým překvapením, neboť k oficiálnímu představení došlo v září roku 2022, tudíž by si „levné“ hodinky od Applu zasloužily nějaké to vylepšení. S novými spekulacemi přišel známý novinář Mark Gurman z Bloombergu v rámci svého pravidelného newsletteru Power On. V něm zmiňuje, že dostupný model SE by se letos mohl dočkat nástupce a kromě toho také podotýká, že jednu z hlavních změn uvidíme také na první pohled – má totiž dojít k redesignu. Vzhledem k tomu, že mezigenerační změna z SE 1 na SE 2 byla viditelná pouze v dostupných barevných kombinací, tuto zprávu rozhodně vítáme.

Co bohužel nevíme jsou detaily toho, jak by mohla změna vypadat či kdy konkrétně se představení Apple Watch SE 3 dočkáme. V loňském roce se nicméně Gurman zmiňoval o plastovém těle v pastelových barvách ve stylu iPhonu 5c, který podle jeho slov narazil na „problémy s ohledem na cenu a kvalitu“, avšak předpokládal, že celý projekt pokračuje směrem kupředu. Tentokrát plastové tělo nezmínil, tudíž je otázkou, zda je tato spekulace pořád relevantní. Větší barevnost by levnějšímu modelu jistě prospěla – jednak by se odlišil od „serióznějších“ sourozenců a pak také by barevnější Apple Watch jistě zaujaly mladší uživatele, pro které často bývá model SE vstupenkou do světa hodinek od Applu.

Na další detaily si ještě budeme muset počkat, nicméně se dá předpokládat, že model SE převezme některé prvky designu a výbavy ze současných modelů, přičemž realisticky by k představení mohlo dojít na podzim, společně s uvedením nové řady iPhonů.