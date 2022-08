Nothing Phone se prý dočká odlehčené verze. Má ale být bez ikonického prvku

Jedním z nejdiskutovanějších smartphonů posledních týdnů je bezesporu Nothing Phone (1), který láká na neobvyklé poloprůhledné provedení zad s blikajícími diodovými obrazci. Prvotina od novopečené britské značky je přijímána vesměs kladně, proto se nabízí otázka, s čím Nothing přijde příště. Nepochybujeme o tom, že se Nothing Phone (1) dočká plnohodnotného nástupce, ještě dříve se však podle exkluzivních informací serveru TheMobileIndian dočkáme levnější varianty současného modelu.

Nothing Phone (1) není papírově vlajkovou lodí, o čemž svědčí i jeho prodejní cena startující v České republice na 11 999 korunách. Příští telefon Nothing by měl jít s cenou ještě níž, což s sebou pochopitelně přinese nějaké ústupky. Podle TheMobileIndian by měla firma obětovat dvě věci – diody pod zadním krytem a schopnost bezdrátového nabíjení. Telefon by naopak měl dostat větší 5 000mAh akumulátor a 42W nabíječku v balení.

Zbytek výbavy by měl zůstat poplatný původnímu modelu, těšit se tak máme na stejný 6,55″ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz, čipset Qualcomm Snapdragon 788G+, duální fotoaparát s rozlišením 50 megapixelů, 16Mpx selfie kamerku a základní odolnost IP53.

Hardwarové parametry Nothing Phone (1) Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, octa-core, 1× 2,5 GHz Cortex-A78 + 3× 2,4 GHz Cortex-A78 + 4× 1,8 GHz Cortex-A55, GPU: Adreno 642L, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 159,2 × 75,8 × 8,3 mm, hmotnost: 193,5 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,55", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.88, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 114˚, 1/2.76", 0.64µm, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.45, 1/3.1", 1.0µm, Full HD video Kompletní specifikace

Spekuluje se, že odlehčený Nothing Phone (1) by měl v Indii stát 24 999 rupií, zatímco současný model zde přijde na 32 999 rupií. Pokud bychom uplatnili stejné snížení na aktuální českou cenu Nothing Phone (1), měla by jeho „ořezaná“ verze stát zhruba 9 tisíc korun.