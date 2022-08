Nothing Phone (1) a softwarová podpora: kdy se svítící novinka dočká Androidu 13?

Nothing Phone (1) je bezesporu jedním z nejdiskutovanějších smartphonů letošního roku. Přestože se papírově jedná o smartphone střední třídy, jeho originální průhledná záda s blikajícími LED na sebe dokáží přitáhnout značnou pozornost. Jsme zvědaví, zda se funkčnost tohoto poznávacího znamení s budoucími aktualizacemi ještě rozšíří.

Nothing se zatím o svůj první telefon po softwarové stránce stará docela dobře – platforma NothingOS má za sebou několik aktualizací, které ale zatím přinášejí spíše jen opravy chyb a drobná vylepšení. Ty větší updaty teprve přijdou, koneckonců Nothing Phone (1) má přislíbené tři velké systémové aktualizace a čtyři roky bezpečnostních záplat. Za jak dlouho jeho výrobce vydá update na čerstvě uvedený Android 13? Na tuto otázku se zeptal novinář Nicolas Lellouche přímo šéfa značky Nothing, ovšem dočkal se poměrně vyhýbavé odpovědi.

A product is more than just its specs, features, and version numbers — Carl Pei (@getpeid) August 17, 2022

Podle Carla Peie představuje Nothing Phone (1) víc než jen papírové parametry, funkce a čísla verzí. Přeloženo do češtiny – aktualizace na Android 13 přijde, ale není to nic, co by považoval za důležité.

Hardwarové parametry Nothing Phone (1) Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, octa-core, 1× 2,5 GHz Cortex-A78 + 3× 2,4 GHz Cortex-A78 + 4× 1,8 GHz Cortex-A55, GPU: Adreno 642L, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 159,2 × 75,8 × 8,3 mm, hmotnost: 193,5 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,55", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.88, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 114˚, 1/2.76", 0.64µm, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.45, 1/3.1", 1.0µm, Full HD video Kompletní specifikace

Je pravda, že běžnému zákazníkovi je vcelku jedno, jaký operační systém jeho telefon pohání – důležitější je, aby dobře fungoval. Přesto doufáme, že softwarová podpora Nothing nebude v konkurenci ostatních značek patřit k těm nejpomalejším.