Nothing odhalil otevřená sluchátka Ear (open). Známe českou cenu i termín prodeje

Společnost Nothing doplňuje nabídku sluchátek o model s otevřenou konstrukcí

Hlavní roli hraje 14,2mm titanový měnič vlastní výroby

V prodeji budou od 1. října za cenu 3 999 korun, předprodej začíná dnes

Společnost Nothing dále rozšiřuje svou nabídku sluchátek a dnes představuje zcela nový model Nothing Ear (open). Již dle modelového označení je jasné, že se jedná o otevřená sluchátka, která mají zajistit kvalitní poslech v kombinaci s propojením s okolním světem a jeho zvuky. Z hlediska designu se Nothing drží svého stylu, krabička je tedy již tradičně průhledná a sluchátka kombinují především bílou a černou barvu.

I u této konstrukce se Nothing soustředil na co nejnižší hmotnost, takže jedno sluchátko váží 8,1 gramů. Umístění pomocí háčků za uchem zajistí dobrou stabilitu a umožní i sportovní využití sluchátek. Výrobce láká také na vlastní 14,2mm titanový měnič a algoritmu Bass Enhance, který má vylepšit především basové frekvence.

Výdrž 8 hodin a integrace ChatGPT

Baterie vydrží 8 hodin přehrávání na jedno nabití a díky nabíjecímu pouzdru se dostanete až na 30 hodin. Za 10 minut nabíjení doplníte energii na další dvě hodiny poslechu. Výrobce myslel také na telefonní hovory (Clear Voice Technology 3.0) nebo duální připojení. Nechybí ani důraz na minimální zpoždění pro poslech při hraní her. Těšit se můžeme také na krytí IP54 pro sluchátka i krabičku, naopak bezdrátové nabíjení k dispozici nebude. Stejně jako u ostatních modelů značky je zde dotykové ovládání označováno jako Pinch Control.

I u těchto sluchátek Nothing integruje umělou inteligenci ChatGPT, kterou je možné ovládat pomocí hlasových povelů. Tato funkce ale bude dostupná opět pouze s Nothing OS. Předobjednávky startují už dnes a oficiální prodej započne již 1. října. Cena pro český trh je stanovena na 3 999 korun. Nový model doplní nabídku společnosti Nothing, která v segmentu zvuku aktuálně čítá dvě verze špuntových sluchátek Ear a Ear (a). V redakci sluchátka začínáme testovat a během dvou týdnů vám nabídneme jejich recenzi.