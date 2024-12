Nothing nelení, aktuálně pracuje na dalším trojlístku nových smartphonů

Společnost Nothing, za níž stojí spoluzakladatel a výrazná tvář značky OnePlus, Carl Pei, představila zatím od roku 2022 pět smartphonů. Dle všeho výrobce nelení a momentálně chystá hned tři nové modely, přičemž všechny by měly spatřit světlo světa hned v první polovině příštího roku. Nejde o oficiální prohlášení, s informacemi přišel leaker Yogesh Brar, dle něhož jsou nyní tři nové smartphony v „aktivním vývoji“.

Samotný zdroj neuvádí žádné bližší informace ohledně chystaných modelů, redakce GSMArena však spekuluje, že jednou z novinek by mohla být chystaná vlajková loď Nothing Phone (3). Tuto domněnku podporuje i fakt, že právě specifikace tohoto smartphonu před pár dny unikly skrz benchmark Geekbench. Nothing Phone (3) v databázi Geekbench figuruje pod označením Nothing A059, nabízí 8 GB RAM a specifikace procesoru odpovídají Snapdragonu 7s třetí generace.

There are 3 new phones from Nothing under active development right now.

These Will likely cover H1 2025

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 29, 2024