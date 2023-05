Nokia XR21 je tank mezi chytrými telefony. Nabídne dostatek výkonu a 3 roky aktualizací

Odolných chytrých telefonů není na trhu příliš mnoho

Nokia XR21 chce zaujmout nejen vysokou odolností, ale také ucházejícími parametry

Cena a dostupnost na českém trhu bude teprve oznámena

Telefony značky Nokia, které vyrábí finská společnost HMD Global, mají svou největší slávu už za sebou, avšak na trhu se stále drží. Zaujmout se tentokrát firma snaží odolným chytrým telefonem Nokia XR21, kde konkurentů není tolik a má větší šanci na úspěch. Co může kromě extrémně odolného těla smartphone nabídnout?

Tělo přístroje ze 100% recyklovaného hliníku o rozměrech 168 × 78,5 × 10,4 milimetrů a hmotnosti 231 gramů slibuje odolnost podle standardů MIL-STD 810H a IP68/IP69K, ochranu proti pádu z výšky až 1,8 metru a provozuschopnost při teplotách od -20 do +55°C. To ocení nejen outdoorový nadšenci a dobrodruzi, ale třeba také pracovníci v extrémních podmínkách, kdy nějaká ta zvýšená odolnost přijde vhod. V praxi to zaručuje kromě zmíněného pádu také ponoření do hloubky 1,5 metrů po dobu až jedné hodiny a odolnost proti stříkající vodě o tlaku až 100 barů (vyšší hodnota než tlak při roztržení hadic hasičů) s teplotou vody 80°C.

Přední straně dominuje 6,49″ Full HD+ displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, standardním jasem 550 nitů s možností krátkodobého navýšení, ochranou Corning Gorilla Glass Victus a možností jej ovládat v rukavicích či s mokrýma rukama.Uvnitř tepe osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 695 5G v doprovodu 6 GB RAM a 128 GB interní paměti.

Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/ax, sítě 5. generace, Bluetooth 5.1, všechny relevantní geolokační systémy, NFC, podpora pro eSIM, USB-C, 3,5mm audio konektor, čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku, dvě programovatelná tlačítka, stereo reproduktory s podporou aptX HD a OZO Playback, certifikace Android Enterprise či operační systém Android 12 s garancí 3 let velkých aktualizací. Baterie dostala kapacitu 4 800 mAh a nechybí ani rychlé 33W nabíjení.

Fotoaparáty nepatří mezi nejsilnější stránky odolných telefonů a jinak tomu nebude ani v tomto případě. Nokia XR21 je osazena hlavním 64Mpx fotoaparátem se světelností f/1.79, kterému sekunduje 8Mpx širokoúhlý fotoaparát se světelností f/2.2 a fixním ostřením. Obě kamery pochopitelně doprovází dvojice silných LED blesků. Na přední straně se ještě nachází 16Mpx selfie kamera se světelností f/2.45.

Nokia XR21 bude k dispozici také v České republice, nicméně datum dostupnosti, cenu, paměťové a barevné varianty prozatím oznámeny nebyly. V zahraničí se ale smartphone objevil s cenou 499 liber, což je po přepočtu něco málo přes 13 tisíc korun s daní.