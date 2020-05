Nokia posiluje marketingové oddělení. Z OnePlus přebrala klíčového zaměstnance

HMD Global je v poslední době dost skloňované jméno. Pod touto značkou se vyrábí světově známá Nokia a nedá se říci, že by finská legenda zažila velký comeback. Už tak slabé prodeje klesají a mnohé modely skončily v prachu dějin dříve než spatřily světlo světa. HMD Global dával tuto nepříjemnou situaci za vinu marketingovému oddělení, které nedokázalo značce určit správný směr. To se má nyní výrazně změnit.

Adam Ferguson, který je v marketingu celý svůj život a strávil poslední dva roky v OnePlus, odchází do HMD Global ve snaze nastartovat prodeje telefonů značky Nokia. Adam bude zodpovědný za směr značky a není úplně nemožné, aby se z Nokie stalo to, co byl původně OnePlus. Představa, že třeba chystaná Nokia 9.3 Pureview bude mít nejnovější Snapdragon 865, kvalitní displej, fotoaparát, pár drobných ústupků a cenu kolem 16 tisíc Kč, je více než lákavá a značka by zcela jistě získala zaslouženou pozornost.

Adam bude na marketingovém oddělení spolupracovat s dalším přeběhlíkem od jiné světoznámé značky. Stephen Taylor, který dlouho vedl marketing evropského oddělení Samsungu, začal v HMD Global pracovat na začátku tohoto roku. Spojení takových kapacit by mohlo znamenat transformaci Nokie jako šedé myši mobilního průmyslu do tygra, který bude dělat vrásky na čele ostatním výrobcům.

Ani Adam nebo Stephen však nejsou všemocní a nejdůležitější budou následující měsíce, ve kterých se ukáže, zda byl krok HMD Global správný. Každopádně by byl vzestup legendy jménem Nokia příjemným překvapením.