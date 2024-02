Nokia končí! Finské telefony budou nyní vycházet pod jinou značkou

Firma HMD Global, která vlastní značku Nokia, oznámila zajímavou novinku

Již tento měsíc představí svůj první vlastní smartphone

Znamená to, že telefony Nokia nejspíš pokračovat nebudou

Vystrojte pohřeb, zamáčkněte slzičku. Značka finských telefonů Nokia letos vydechla naposledy. Vlastník práv této značky, finská skupina HMD Global, se rozhodla k zásadnímu kroku – začne produkovat telefony pod vlastní značkou HMD.

Nokia telefony končí

Už v říjnu loňského roku HMD oznámilo, že chce v Evropě vyvíjet vlastní řadu telefonů s 5G. Tehdy si však většina veřejnosti myslela, že mobily HMD a Nokia budou vycházet v dualitě; nikoho nenapadlo, že Finové de facto utnou život tak legendární značce, jako je Nokia.

To se ale velmi pravděpodobně stane. HMD se aktuálně profiluje jako „výrobce telefonů Nokia“ a za značku zodpovídá. Pokud se HMD rozhodne, že telefony Nokia již vycházet nebudou, záleží čistě na něm.

V novém videu na kanále HMD firma představila osvěžené logo a designovou identitu, stejně jako fakt, že první smartphone s logem HMD bude představen v Barceloně na veletrhu MWC na konci února.

Nový design HMD a první telefon

„Pravděpodobně jste si všimli několika změn. Máme nový vzhled, ale některé věci zůstávají stejné. Vyrábíme telefony, které jsou odolné, zábavné, bezpečné, rychlé a cenově dostupné.Sledujte tento prostor. Další novinky přineseme již brzy,“ uvádí výrobce na svém YouTube kanále.

Lze tak očekávat, že pod značkou Nokia již HMD Global žádné telefony produkovat nebude. Jedinou šancí Nokie na záchranu by byl odkup jiným gigantem. I to jsme tu ale v minulosti měli, a jak to dopadlo. Samozřejmě platí, že firma Nokia Corporation, která je lídrem na trhu s telekomunikacemi a 5G, v byznyse zůstává dál. Ta však nestojí za vývojem mobilních telefonů.

Končí i odolné telefony CAT

Úvod roku 2024 se stal osudným nejen pro mobily značky Nokia, ale také pro výrobce odolných telefonů CAT. Za tuto značku zodpovídala společnost Bullit Group, která měla na starosti smartphonovou a satelitní divizi CAT. Skončila prakticky ze dne na den.