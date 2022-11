Noční můra celebrit a markeťáků je pryč. Twitter odstraní problémovou funkci

Svého času se jednalo o velké téma – celebrita, například Jaromír Jágr, vehementně propagovala chytrý telefon s Androidem, avšak Twitter zobrazil jejich tweet jako „odeslán z iPhonu.“ Podobných faux pas se odehrála celá řada, a zatímco běžní uživatelé z toho měli tak maximálně legraci, velkým korporacím a influencerům to přidělávalo vrásky na čele. Ostatně nepůsobí zrovna dobře, když zaplatíte známé osobnosti za to, že se bude chlubit vaším pokročilým zařízením, které ve skutečnosti nepoužívá.

And we will finally stop adding what device a tweet was written on (waste of screen space & compute) below every tweet. Literally no one even knows why we did that …

— Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2022