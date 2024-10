Nintendo tajně testuje novou hru, připomíná kombinaci Minecraftu a Robloxu

eJaponský herní firma testuje novou tajemnou hru

Ta podle popisu připomíná kombinaci Minecraftu a Robloxu

Podrobností je prozatím jen omezené množství

Japonská společnost Nintendo je známá pro své originální tituly, které milují malí i velcí hráči po celém světě. Ať už jde o italského instalatéra Maria, známou sérii Legend of Zelda nebo legendární Metroid, jejich hry se pyšní originalitou, přístupností a snadno rozpoznatelným grafickým zpracováním. Ačkoli se Nintendo dlouhá léta spoléhá na své vlastní ověřené značky, neznamená to, že by tu a tam nezkusili něco nového. O to se podle všeho nyní pokouší, i když by se to gigant z Kjóta nejraději snažil udržet pod pokličkou.

Tajemný titul půjde po krku Minecraftu a Robloxu

Nintendo před pár týdny oznámilo, že bude testovat utajený titul, přičemž pozvánku nabídlo 10 tisícům lidí. Místa se rychle zaplnila, avšak až doposud jsme nevěděli o co se přesně jedná. Přeci jen z vágního popisu „masivní expandující planety, kde hráči společně staví a vytvářejí věci, objevují nové země, nepřátele a zdroje, které jim pomůžou v jejich další cestě” je přeci jen velmi všeobjímající. Kromě toho uživatelé podle sekce nejčastěji kladených dotazů dostanou speciální majáky, které jim umožní v jejich okolí stavět. přičemž v okolí „majákové zóny“ mohou stavět i ostatní hráči. Chybět nemá ani prostor pro interakci hráčů Dev Core či dva typy herní měny: Dev Points hráči získávají za stavění a crafting. Connex Points naopak za interakci s jinými hráči.

Jak je z popisu jasné, hlavní inspirací pro nový titul od Nintenda jsou populární hry Minecraft a Roblox, které jsou taktéž zaměřené na budování vlastních staveb a světů, stejně jako na interakci s ostatními uživateli. Právě v tomto ohledu je Roblox terčem kritiky, čemuž chce Nintendo předejít. V rámci testu musí hráči ukázat, že chápou důležitost komunikace založené na respektu, přičemž zrovna japonská společnost je známa tím, že si dodržování pravidel ze strany hráčů dokáže ohlídat. Kdy se dočkáme tohoto nového titulu prozatím nevíme, stejně jako další podrobnosti.