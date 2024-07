Nintendo se do využívání AI ve hrách zatím nehrne, a nikomu to vlastně příliš nevadí

Nintendo se k využití generativní AI při vývoji staví neutrálně

Firma se prý chce přizpůsobit novým technologiím, ale lidé mají hrát prim

Zbytek velkých herních vydavatelů je k využití AI výrazně otevřenější

Nintendo doposud o využívání generativní AI při vývoji her mlčelo, ale tomu je teď konec. Netrpěliví investoři se zeptali prezidenta Nintenda a ten se vyjádřil velmi diplomaticky a spíše skepticky.

Stará škola

„Generativní umělá inteligence si v poslední době získala pozornost díky svým kreativním schopnostem, ale také s sebou nese problémy související s právy duševního vlastnictví. Nintendo má desítky let zkušeností s vytvářením optimálních herních zážitků. I když zůstáváme flexibilní v přizpůsobování se technologickému pokroku, snažíme se poskytovat jedinečnou hodnotu, kterou nelze vytvořit pouze pomocí technologie,“ řekl v oficiálních otázkách a odpovědích pro investory prezident Nintenda Šuntaró Furukawa.

Stanovisko prezidenta Nintenda je tak sice poměrně nekonkrétní, byť je očividné, že si s nástroji generativní umělé inteligence jistě hrají a možná ji při vývoji svých budoucích her i budou využívat. Ono „přizpůsobování se technologickému pokroku“ může totiž znamenat cokoliv, od prosté snahy odbýt vtíravou otázku na AI něčím nekonkrétním, až po de facto potvrzení nasazení AI do vývoje všech svých her.

Osobně bych od Nintenda nečekal žádné velké experimenty s generativní AI v takovém stylu, v jakém to zkouší třeba odvážnější Ubisoft. Ten svůj experimentální systém NEO NPC prezentoval už před několika měsíci a sklidil za to spíše posměch a kritiku. Něco takového u Nintenda nejspíš nehrozí, byť bych se divil, kdyby s AI nezkusili alespoň něco. Nintendo je ale dlouhodobě spíše tajnůstkářské a zase tolik nám pod pokličku nahlédnout nedává, a tak je klidně možné, že příští Mario bude prošpikovaný AIčkem a my se to nikdy nedozvíme.

Selektivní inovace Nintenda

Využití nástrojů generativní umělé inteligence u Nintenda je tak s velkým otazníkem, neboť právě Nintendo je leckdy nesmírně inovativní, zatímco jindy je až zarážejícím způsobem zpátečnické. Co se hardwaru týče, nebojí se inovací, experimentů a zkouší opravdu odvážné postupy, které pak ostatní jen kopírují. S pohybovým ovládáním Wii to vyšlo naprosto pohádkově a třeba handheld DS a následně i 3DS je jedním z nejprodávanějších herních kusů hardwaru vůbec.

Svým způsobem inovativní byla i konzole Wii U, která sázela na velký ovladač s vlastní obrazovkou a možností hrát hry i mimo televizi. Tady ale Nintendo kvůli hromadě faktorů silně narazilo a z Wii U byl navzdory některým skvělým hrám neuvěřitelný propadák – konzole se prodalo jen cca 13 milionů kusů. Oproti tomu aktuální Switch drtí žebříčky prodejnosti od roku 2017 prakticky neustále a ostatní se u něj jen inspirují (PlayStation Portal, Steam Deck…).

Nintendo se nebojí velkých inovací ani v designu svých předních titulů, jako je například The Legend of Zelda: Breath of the Wild, která redefinovala otevřené světy, nebo pestrý Super Mario Odyssey, který posunul pološinovky zase o kus dál.

Na druhou stranu tu máme ale až zarážejícím způsobem zpátečnický a tvrdohlavý design online služeb Nintenda, chybějící funkce, nebo obecně funkce, na které čekáme roky. Služba Nintendo Switch Online schytala oprávněnou kritiku za extrémně omezenou funkčnost a krkolomný způsob, jakým na Switchi „funguje“ hlasový chat je dodnes neuvěřitelný. Nemluvě o „chybějících“ achievementech, standardizaci cloudového ukládání, možnostech přizpůsobení, podpoře inkluzivních možností nastavení her a opravdu desítek dalších nedostatků. Využití generativní AI bych tak zařadil spíše do druhé kategorie, kdy se do toho Nintendo raději moc nepohrne a bude dělat věci postaru.

Ostatní společnosti

Pokud tomu tak skutečně bude, zůstane v tom Nintendo nejspíš do jisté míry samo. Velcí herní vydavatelé se v poslední době stále častěji předhání v tom, kdo jak bude umělou inteligenci při vývoji her využívat. Společnosti jako Activision Blizzard a Microsoft (Xbox) využívají umělou inteligenci k automatizaci rutinních úkolů, jako je vytváření vykreslování herních postav a zlepšování interakcí s NPC, což umožňuje lidským vývojářům soustředit se na kreativnější aspekty herního designu.

Ubisoft zase aktivně experimentuje s umělou inteligencí k vytváření dynamičtějších a věrohodnějších interakcí s NPC a své nástroje umělé inteligence předvádí na oborových akcích. Technologie generativní AI zkoumají také Electronic Arts. Generální ředitel EA Andrew Wilson vyjádřil nadšení nad potenciálem AI způsobit revoluci ve vývoji her. Své o tom ví například i Embracer, který se sice v posledních měsících potýkal s velkými finančními problémy a masivním propouštěním, nicméně do AI se prý pouští s chutí a hodlají ji využívat při vývoji ve velkém, mimo jiné i kvůli zachování konkurenceschopnosti.

Stojí tak Nintendo samo v koutě? Možná ano, možná ne, Furukawa sice konkrétní nebyl, ale v podstatě být konkrétní nemusí. Jestliže se Nintendu podaří blížící se nástupce Switche stejně jako Switch a hry se na něj budou prodávat srovnatelně dobře, bude moct Nintendo dělat věci bez problémů postaru minimálně další dekádu.