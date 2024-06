Nintendo 3DS emulátor pro iPhone už je v App Store. Přesto se zatím neradujte

Emulovat tituly z Nintenda 3DS není jednoduchý úkol

Nyní se na App Store objevil první emulátor, který to zvládá

Stojí 129 korun a podle prvních ohlasů není bez chyby

Fanoušci retro her, kteří jsou zároveň vlastníci chytrého zařízení s iOS, mají v posledních měsících bez nadsázky žně. S otevřením pravidel ze strany Applu se v oficiálním obchodě App Store i v alternativních obchodech s aplikacemi začala objevovat řada různých emulátorů, které využívají výkon jablečných zařízení ke spouštění starých her. Emulátorové aplikace byly de facto povoleny, ale pouze v případě, že všechny hry byly součástí daného emulátoru.

iPhone už zvládá emulovat i hry z Nintenda 3DS

To nebylo překážkou především pro herní společnosti, které chtěly vydat vlastní emulátory – například Atari se svým 100 Greatest Hits, který spatřil světlo světa už v roce 2012. Problém to byl ovšem pro hráče, kteří si chtěli vychutnat své oblíbené tituly pro Nintendo nebo PSP na iPhonu. Na rozdíl od Atari neměly tyto společnosti zájem na tom, aby uživatelé iPhonu mohli znovu hrát staré klasiky, a vývojáři třetích stran, kteří se je snažili zahrnout, se rychle ocitli pod palbou nelítostných právníků.

Proto bylo vítanou zprávou, když Apple na začátku roku oznámil, že v App Storu budou povoleny emulátory starých herních konzolí, a vývojáři s přípravou svých aplikací dlouho neotáleli. Oblíbená aplikace Delta, která se proslavila v komunitě uživatelů sideloadingu, se rychle objevila a umožnila každému uživateli iPhonu snadno si vychutnat tituly původně určené pro NES, SNES či Game Boy. Jednou z herních platforem, která je pro uživatele iPhonu stále jakýmsi svatým grálem, je Nintendo 3DS. Hry pro tuto konzoli jsou náročnější na zdroje do té míry, že si mnozí nejsou jisti, zda je iPhone zvládne.

Nejde o to, že by iPhone nebyl dostatečně výkonný, ale spíše o to, že i přes uvolněná pravidla Apple stále brání aplikacím využívajícím kompilaci JIT (Just in Time), což je schopnost, která by umožnila správně optimalizovat kód 3DS pro čipy iPhone řady A. Přesto se jeden vývojář rozhodl, že se o to pokusí. Jak informoval server MobileSyrup, nedávno vydaný emulátor s názvem Folium zvládá tituly pro 3DS s přehledem.

Není asi žádným překvapením, že na iPhonu 15 Pro emulátor běží bez problémů. Ostatně tento model disponuje čipem A17 Pro, který zvládne plné konzolové verze her Resident Evil Village a Assassin’s Creed Mirage. U starších zařízení se však kompatibilita může lišit a někteří uživatelé hlásí, že s náročnějšími hrami mají problémy i relativně nová zařízení, jako je iPhone 13 Pro.

Dalším háčkem je, že Folium je prvním placeným emulátorem v App Storu, takže za jeho vyzkoušení musíte zaplatit 129 korun a podle Brada Benneta z MobileSyrup, který jej vyzkoušel na svém iPhonu 15 Pro, je zatím dost nedodělaný. Jedná se nicméně o solidní příslib do budoucna pro všechny fanoušky starších titulů.