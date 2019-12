Nevěra odhalená kuriózním způsobem. Partnera prozradil fitness náramek

Nevěra bývá jednou z nejčastějších příčin rozchodů. Své by o tom mohla vyprávět Američanka Jane Slaterová, která se se svými zkušenostmi nedávno pochlubila na sociální síti Twitter. Svého přítele nepřistihla přímo při činu, nicméně pravda vyšla najevo trochu netradičním způsobem. Na začátku přitom stál dobrý úmysl.

Přítel Slaterové ji obdaroval pod stromeček fitness náramkem Fitbit, přičemž sám jeden vlastnil. Na začátku totiž byla idea, že výsledky svého cvičení spolu budou sdílet a tím se i motivovat k lepším výkonům. Asi už tušíte, kam celý příběh směřuje – když Slaterová jednou kontrolovala, jak je na tom její přítel se cvičením, tak odhalila, že jeho fyzická aktivita je podezřele vysoko. Nebylo to totiž v běžném čase určeném pro cvičení, ale ve čtyři hodiny ráno.

An Ex Boyfriend once got me a Fitbit for Christmas. I loved it. We synched up, motivated each other… didn’t hate it until he was unaccounted for at 4am and his physical activity levels were spiking on the app 🥴wish the story wasn’t real. https://t.co/npRkLJYYz0





— Jane Slater (@SlaterNFL) December 5, 2019