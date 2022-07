Netflixu utekl milion uživatelů. Firma chystá změny v předplatných a v jejich sdílení

Netflix v noci na dnešek zveřejnil poměrně turbulentní výsledky svého hospodaření v minulém kvartále, z nichž se chystá vyvodit několik závěrů. Společnost mezi dubnem a červnem utržila 7,97 miliardy dolarů (asi 190,5 miliardy korun), z čehož dokázala vygenerovat čistý zisk ve výši 1,44 miliardy dolarů (asi 34,4 miliardy korun). Ve srovnání se stejným kvartálem v loňském roce se jedná o nárůst o 8,6, respektive 6,5 %.

Netflix už před vyhlášením finančních výsledků přiznal významnější zmenšení uživatelské základny, což se skutečně vyplnilo. Ve druhém kvartál přišel o 970 tisíc předplatitelů, což je ale paradoxně bráno jako úspěch, neboť se počítalo s úbytkem 2 milionů. Černějšímu scénáři zabránil příchod nových předplatitelů z Asie a Tichomoří. Netflix plánuje, že ztrátu napraví v příštím kvartále, kdy počítá s příbytkem 1 milionu zákazníků.

Aby Netflix o současné uživatele nepřicházel, a naopak se stal atraktivní pro širší publikum, oznámil do budoucna několik dílčích změn. Předně chystá nový levnější tarif, který bude obsahovat reklamy. Za účelem poskytování reklam již navázal partnerství s Microsoftem, který má díky své platformě AdTech v oblasti reklamy velké zkušenosti. Nový tarif má být spuštěn někdy na začátku příštího roku.

Co by naopak mohlo některé diváky odradit, jsou zvažované nové podmínky ve sdílení účtů. Netflix si předplácí 220 milionů lidí, dalších zhruba 100 milionů službu využívá bezplatně, a to prostřednictvím účtu sdíleného mezi více lidmi, kteří spolu nebydlí v jedné domácnosti. Tato praxe je v rozporu s podmínkami služby, a proto se Netflix snaží podle IP adres tato sdílení dohledat a znepříjemnit takovým hříšníkům život.

S poplatky za dodatečné členy nebo domácnosti Netflix experimentuje v Jižní Americe. Od března letošního roku lze v Chile, Kostarice a Peru přidat nové členy za měsíční poplatek 2,99 USD (asi 72 korun), stejnou částku budou od příštího měsíce platit v Argentině, Dominikánské republice, Guatemale, Hondurasu a v Salvadoru za používání služby v sekundární domácnosti. Počet možných sekundárních domácností bude záviset na zvoleném tarifu – u Basic bude možná pouze jedna, u Standard dvě a u Premium tři.

Je pravděpodobné, že jakmile si Netflix ověří funkčnost této politiky v Jižní Americe, bude s ní chtít expandovat i na další trhy.